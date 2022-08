Lyt til artiklen

Skyhøje omkostninger på el, gas og varme har udløst en ulydighedsbevægelse i Storbritannien.

De kan ikke, og de vil ikke, betale for de stigende energipriser, som de fleste lande bliver ramt af i denne periode.

Det skriver The Guardian, der har snakket med en 35-årig lærer, som ikke vil betale sin kommende elregning.

Som millioner af mennesker over hele Storbritannien bliver Josina, som bor i Sheffield, skubbet ud i fattigdom af stigende energipriser. I oktober, hvor regningerne skal stige igen, bliver hun nødt til at skære ned på mad og andre nødvendigheder, hvis hun skal gøre sig forhåbninger om at følge med betalingerne.

»Det er skræmmende - især med tre teenagere i huset. De er ikke gamle nok til at gå på arbejde endnu. De er afhængige af os, og det er en virkelig skræmmende tanke, at man potentielt ikke kan forsørge sine børn på den måde,« sagde hun.

Derfor har hun taget beslutningen om, at hun ikke vil betale sin energiregning. Og hun er ikke alene. For der er ​​tusindvis af aktivister, der slutter sig til en civil ulydighedsbevægelse, der protesterer mod de skyhøje omkostninger ved energi.

Fra 1. oktober stiger energiprisloftet – det maksimale beløb, leverandører kan opkræve i England, Skotland og Wales – og det vil føre til yderligere stigninger for millioner af kunder.

Den typiske årlige gas- og elregning forventes at nå 30.000 kroner i oktober, ifølge konsulentfirmaet Cornwall Insight. I oktober 2021 var den gennemsnitlige årlige regning 10.000.

Udover bevægelsen, så forventes demonstranter også at gå på gaden. Men ud over mere traditionelle kampagnemetoder planlægger de også at lægge pres på energileverandører og regeringen ved at ignorere deres regninger og annullere deres direkte betalinger.

Don't Pay UK, der er den anonyme gruppe, der organiserer kampagnen, siger, at de håber, at nok mennesker vil følge trop til at sætte energiselskaber i »alvorlige problemer.«

»Vi ønsker at bringe dem til bordet og tvinge dem til at afslutte denne krise,« skriver de på deres hjemmeside.

Gælds- og finanseksperter beder i mellemtiden folk om at sikre sig, at de er fuldt informeret om de potentielle risici ved ikke at betale, såsom øget gæld og risikoen for at blive sat på en gældsliste eller opkrævet ekstra penge.

I ekstreme tilfælde kan leverandørerne slukke for el, gas eller strømmen, selvom det er sjældent.