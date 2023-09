Nu går det ikke mere.

Myndighederne i Athen har gennem længere tid set, at antallet af besøgende ved en af landets mest besøgte attraktioner blot stiger og stiger.

Og nu har det nået et niveau, hvor man ikke kan holde til det mere.

Derfor er der fra dags dato blevet indført et loft over, hvor mange daglige besøgende Akropolis må få, skriver CNN.

Antallet bliver sænket fra 23.000 til 20.000 daglige besøgende med øjeblikkelig virkning.

Lina Mendoni, Grækenlands kulturminister, har i et interview med radiostationen Real FM slået fast, at de mange besøgende går ud over de ansatte omkring turistattraktionen.

»Det skaber flaskehalse og ubehagelige forhold for stedet, de besøgende og personalet, som forsøger at imødekomme denne store mængde mennesker.«

Udover antallet af besøgene vil man også udføre et nyt system, der skal gøre, at besøgene bliver spredt mere ud over dagen.

Det skal tackle overfyldning og sikre stedet fremadrettet, lyder det.

Systemet forventes implementeret i april 2024.

Akropolis, der ligger på en bakke og har udsigt over Athen, rummer både ruiner, bygninger og artefakter. Det er Athens mest besøgte turistattraktion.