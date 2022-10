Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hviderusland er ikke i stand til at afbetale deres gæld i udenlandsk valuta.

Det fortalte landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, onsdag ifølge Reuters.

Grunden er de økonomiske sanktioner, landet er underlagt fra både EU og USA.

Udtalelsen kom to dage efter, at Verdensbanken havde været ude at sige, at man havde sat alle Hvideruslands lån til statussen 'misligholdt' med øjeblikkelig virkning, fordi der havde været forfaldne betalinger på i alt over ni milliarder kroner.

Og det er her, Ruslands præsident Putin kommer ind i billedet.

Aleksandr Lukasjenko er nemlig dybt afhængig af Putin. Det udlægger Hviderusland-ekspert Arve Hansen over for norske Børsen.

Både når det kommer til import, eksport og Hvideruslands rolle som transitland, lever de på russernes nåde, fortæller eksperten.

»Hviderusland kæmper på alle disse tre punkter. De er afhængige af Rusland, og Rusland kan stoppe alle tre,« siger han.

Putin har før brugt prisen på gas til at lægge pres på Hviderusland. Er han tilfreds, sænker han prisen, er han utilfreds, hæver han den – og flere gange har han lukket helt for gassen, siger eksperten.

Netop derfor er det ikke helt så underligt, at det lige er Hviderusland, der er Ruslands eneste allierede i krigen i Ukraine. Lukasjenko ville nemlig slet ikke sidde, hvor han gør, hvis det ikke var for Putin, vurderer Arve Hansen:

»Ruslands politiske og økonomiske støtte i 2020 og 2021 var det eneste, der formåede at holde ham fysisk ved magten. Uden støtte ville økonomien være kollapset. De havde ikke nogen til at betale for sikkerhedsapparatet.«