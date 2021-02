Historiebøgerne vil formodentlig være særdeles hårde i deres dom, når det gælder Donald Trumps opførsel i perioden efter sit valgnederlag i november 2020.

Kombinationen af Trumps talrige, grundløse anklager om valgsnyd og hans månedlange kampagne for at gejle sine tilhængere op til en »modstandskamp«, der kulminerede i den direkte opfordring 6. januar til demonstranterne foran Det Hvide Hus til at »gå mod Kongressen« og »fight like hell«, viste en præsident med nul respekt for det system, han repræsenterede.

Hans umiddelbare anerkendelse af stormen på Kongressen, der medførte vold med døden til følge og dødstrusler mod vicepræsident Mike Pence og den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, viste, at han var en uværdig præsident, foruden selvfølgelig at han er en virkelig dårlig taber.

Selv for Trumps kernestøtter var dette for meget. Mange republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus overvejede at stemme for rigsretssagen, og ti gjorde det, hvilket var nok til at skabe et flertal.

Noget andet er dog, om det også kan lykkes at dømme Donald Trump ved den forestående rigsret, der begynder tirsdag 9. februar.

Det vil kræve, at hele 17 republikanske senatorer hopper skib og stemmer mod deres »kultleder«, og det er trods alt næppe sandsynligt.

Så stor magt har Donald Trump fået i det parti, han kuppede og fuldstændig forandrede, at mindre end 100 procent loyalitet for en stræbsom republikaner ville svare til, at en nordkoreaner med politiske ambitioner satte sig op mod Kim Jong-un (minus, naturligvis, blive henrettet og brugt som hundemad).

Spurgte man republikanerne i kongressen anonymt og i enrum, ville en forholdsvis stor del af dem givet undsige Donald Trump og ønske ham derhen, hvor peberet gror. Men de seneste uger har vist, at forbløffende få fortsat tør udfordre den slagne leder offentligt.

Selv fra sin nye residens i Florida, langt fra Washington, og frataget sine mægtige kommunikationsvåben i Twitter og Facebook hviler Trumps skygge stadig over USA – og i særdeleshed over Det Republikanske Parti – som Lord Saurons gør det i 'Ringenes herre'.

Ingen oprørsk hvisken forbliver uhørt, ingen modsigelse af den gulerodsfarvede mand med det mærkelige hår tolereres. Højt begavede republikanere støtter stadig op om den latterlige løgn, at Trump blev snydt for sin valgsejr – de tør ikke andet.

På den baggrund kan det virke formålsløst – ja nærmest kontraproduktivt – at påbegynde endnu en rigsretssag, der næppe kan vindes. Det er ikke mere end godt et års tid siden, at Trump ålede sig ud af den første af slagsen. Dengang handlede det om en uhellig alliance med Ukraine i et forsøg på at tilsværte Joe Biden.

Der er muligt, at Trump umiddelbart kommer styrket ud af rigsretssagen. Det vil lige nu cementere hans kontrol med egne republikanske rækker og muliggøre hans kandidatur til valget i 2024. Trump vil utvivlsomt sole sig i en sådan frikendelse og bruge den som ammunition i sin egen martyrfortælling.

En frikendelse vil også yderligere vanskeliggøre Joe Bidens forsøg på at hele den delte nation. Præsident Biden lovede ved sin indsættelse at være alle amerikaneres præsident, også dem, der ikke stemte på ham. Men mange af disse vil utvivlsomt se rigsretten mod Trump som endnu en heksejagt.

Alligevel er det på sin plads, at rigsretten finder sted. Så voldsomme har de seneste måneder været for nationen, og i så høj grad har Donald Trumps handlinger undergravet den demokratiske proces, at det ville være forkert ikke at benytte muligheden for at opnå en rigsretsdom.

Og det er jo også muligt, at Trumps jerntag på eget parti står for fald. Hans forsvarshold har været ramt af hele fem opsigelser, og hans nuværende forsvarere har ikke haft meget tid til at forberede sig.

Trump blev forleden bedt om at vidne under ed ved rigsretten. Hans forsvarere afslog dette uden betænkningstid. De skulle ikke have noget af at se 'The Donald' på slap line under ed. Men det betyder jo ikke, at den evigt uforudsigelige Trump ikke pludselig blander sig i løjerne alligevel.

Selv hvis han ikke dømmes, så venter der ham forude en lang række ganske alvorlige søgsmål. Mængden af påstande om uetisk og kriminel adfærd kan på sigt være nok til at trække den tidligere præsident ned i sølet – eller slet og ret at trætte ham. Han brugte immervæk en stor del af sin tid som præsident på at spille golf, og han er allerede 74 år.

Uden sammenligning blev Storbritanniens karismatiske, forhenværende premierminister Tony Blair kaldt 'Teflon Tony', fordi ingen politiske angreb i mange år bed på ham. Altså indtil Irak-krigen, hvorefter han tiltrak snavs, som en magnet tiltrækker søm.

Flere end 1.000 amerikanske historikere underskrev i januar måned et åbent brev om vigtigheden af at få afholdt denne rigsret. Om ikke for andet så for at ingen kommende præsident skal blive fristet af tanken om, at »udåd betaler sig«, som der stod i brevet.

Donald Trump kan synes usårlig, men er det ikke. Der vil komme en tid, hvor Donald Trump bliver en nærmest ufattelig parentes i USAs historie.