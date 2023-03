Lyt til artiklen

De mere end 75 år gamle kampvogne er set på togvogne bumlende sig vej gennem Rusland.

»Hvad bliver det næste? Heste?,« som den ukrainske militærblogger Denys Davydov hånligt kommenterer synet.

For det er ikke gået ubemærket hen, hvad undersøgelsesorganisation Conflict Intelligence Team har opdaget: At oldgamle kampvogne er blevet fjernet fra et militært lager langt, langt, langt mod øst i byen Arsenjev i regionen Primorskij og sat på godstog.

Ud fra særlige kendetegn på karosseri og kanon skulle det være ganske vist, at der er tale om kampvogne af typerne T-54 og T-55, der blev sat i produktion efter Anden Verdenskrig:

T-54 blev taget i brug af den sovjetiske hær i 1948.

Afløseren T-55 blev taget i brug i 1958.

Det vides reelt ikke, om kampvognene er på vej til fronten i Ukraine, men det er ved flere lejligheder tidligere kommet frem, hvordan Rusland har benyttet endog meget gammelt materiel på slagmarken i nabolandet.

Som den tidligere svenske statsminister Carl Bildt ræsonnerer på Twitter:

'At de gamle T-54- og T-55-kamvogne nu sendes i krig viser 1) Kremls vilje til at fortsætte krigen mere eller mindre for evigt, og 2) hvordan deres lagre af moderne våben er blevet alvorligt udtømte.'

Det vides heller ikke med sikkerhed, hvor meget materiel Rusland har mistet under den mere end et år lange invasion i Ukraine.

Men de tal, der er til rådighed, antyder et stort omfang.

Uverificerede daglige tal fra det ukrainske forsvar taler senest om 3.570 russiske kampvogne, der er gået tabt. Hos de uafhængige krigsanalytikere Oryx er tallet 1.871.

Det er to dage siden, at transporten af de gamle kampvogne blev spottet og offentliggjort af Conflict Intelligence Team, der har base i Georgien. Også satellitbilleder fra det 1295. militærlager i Arsenjev viser, at kampvognene er væk.

»Det indikerer klart alvorlige problemer med at forsyne de russiske væbnede styrker med pansrede køretøjer,« som organisationen skriver.

Imens har mange af de såkaldte militærbloggere i både Ukraine og Rusland muntret sig over synet.

Som eksempelvis Anatolij Sharij, der skriver, at 'kavaleriet også snart sættes ind'.

Andre forsvarer dog den potentielle brug af T-54 og T-55 med argumenter om, at man må bruge det materiel, der nu engang er til rådighed. Samt at man faktisk stadig har store mængder af den ammunitation, der bruges i kampvognene.

Imens er Ukraine blevet lovet mere end 300 kampvogne af de langt mere moderne modeller Challenger, M1 Abrams og Leopard fra vestlige lande. Og det er der også flere, der på sociale medier gør opmærksom på, hvor dette hurtigt florerede. Her ses forskellen på en Challenger (tv.) og en T-55:

Over for Newsweek siger forsvarseksperten Glen Grant fra Baltic Security Foundation, de gamle kamvogne dog stadig kan gøre nytte for Rusland.

»Hvis man er i bebygget område, vil det stadig være en kampvogn med en stor kanon, og den skal stadig besejres – og en skud fra kanonen kan stadig rive siden af en bygning,« siger Glen Grant:

»Hvis de spreder dem ud eller sætter dem i grupper på 10-15 styk, skal der stadig noget til for at stå imod dem.«

Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) gør klart, at det er uklart, hvor effektive T-54 og T-55 vil være mod de pansrede køretøjer, som Ukraine benytter sig af.

Konklusionen lyder dog, at armeringen af de gamle russiske kampvogne lader meget tilbage at ønske i forhold til moderne typer:

»Det russiske militær vil sandsynligvis bevidne et større antal ofre ved at sende disse ældre kampvogne i aktion i Ukraine.«