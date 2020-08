Syv soldater og en sømand fra den amerikanske flåde er fundet døde i en kampvogn, der sank til bunds ud for den californiske kyst.

Ligene blev fundet efter en uges eftersøgning og er nu blevet bjærget.

De otte mænd var på vej til en øvelse, da det af endnu uvisse årsager gik galt,.

Kampvognen, der vejer 26 ton, sank 117 meter til bunds ud for øen San Clemente Island, der ligger nær San Diego.

Ud over de otte, som druknede, blev en marinesoldat dræbt ved ulykken.

»Jeg er dybt ulykkelig over tabet af otte marinesoldater og en sømand under en øvelse ud for Californien,« tweetede præsident Trump forleden.

»Vore bønner er med deres familier. Jeg takker dem for den service, deres elskede gav til vores nation.«

Tragedien har ført til, at marinekopset har forbudt al aktivitet til vands med deres 800 vanddrevne køretøjer.

Joseph Rivera spejder efter overlevende. Foto: US Navy Vis mere Joseph Rivera spejder efter overlevende. Foto: US Navy

Forbuddet gælder, indtil de har fundet ud af, hvad der forårsagede ulykken.

Typen af køretøj har været i brug siden 1972. Det bruges til at transportere tropper og udstyr i land.

Det har normalt tre vandsikre låger og tillige to låger til tropperne.