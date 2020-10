En filippinsk politibetjent kom tragisk af dage under en ransagning af en ulovlig hanekamp. Et af de blade, hanen var udstyret med, skar mandens lårbensarterie over, lød en officiel besked tirsdag.

Hanekamp er en yderst populær sport i Filippinerne, hvor der spilles på, hvilken hane der vinder. Og kampen er ofte en kamp på liv og død mellem de farverige fugle, som hver har fået sat et skarpt blad på benet – som en spore. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Men under coronaviruspandemien er hanekampe blevet forbudt. Det er sket for at forhindre store forsamlinger, der kan gøre det nemmere for sygdommen at spredes.

Den særdeles uheldige episode med den omkomne betjent fandt sted mandag i provinsen Northern Samar. Betjenten Christian Bolok samlede en kamphane op, som han ville beholde som bevis på den ulovlige hanekamp.

To haner i kamp. Foto: SWOAN PARKER Vis mere To haner i kamp. Foto: SWOAN PARKER

Uheldigvis ramte hanens blad hans venstre lår, og han blødte ihjel. Det har provinspolitichefen, Arnel Apud, oplyst til nyhedsbureauet AFP.

»Det var en uheldig ulykke, og det var dårligt held, som jeg ikke kan forklare,« siger Arpud.

»Jeg troede knap på sagen, da den først blev rapporteret til mig. Det er den første gang i mine 25 år som politimand, at jeg har mistet en mand på grund af en kamphanes spore.«

Selve razziaen, der fandt sted i byen San Jose, hvor betjent Bolok var politichef, endte med, at tre mennesker blev anholdt, og to kamphaner blev taget med af politiet.