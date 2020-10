Mandag den 12. oktober blev en ung kvinde fra Elbert, tæt ved Black Forest i Colorado, jagtet af en hjort igennem sit nabolag.

Hendes veninde Diamond Nester, var vidne til situationen og husker tydeligt, hvor aggressiv og kampglad hjorten var.

»Den fulgte efter hende i cirka en kilometer. Hun endte med at ligge på jorden og kæmpe med den,« siger Nester i et interview med det lokale medie 11 News.

Da Nesters bofælle, Sarah Burke, hørte hende råbe efter hjælp, løb hun ud af deres hjem på Meridian Road og begyndte straks at filme situationen.

»Først tænkte jeg, 'Nå, det er bare en hjort, falsk alarm.' Men så så jeg, at hendes hættetrøje var revet i stykker, og hun havde et hul i sine bukser,« forklarer hun.

Den vrede hjort var ikke glad for tilskuere. Den galoperede direkte imod kvinden og stangede hende i benet op til flere gange i træk. Til sidst nåede hun væk og løb hen mod sin garage. Hjorten gav endelig op, da hun gemte sig mellem to parkerede biler.

Fredag samme uge – også i Black Forest – var en anden beboer ude for det samme. Hun var ude for at lufte sin hund fredag morgen, og pludselig var en ung hjort begyndt at angribe hende så voldsomt, at hun endte på hospitalet selv samme dag.

Nester mener, at disse to sammenstød ikke er en tilfældighed.

»Det må være den samme hjort, det kan umuligt være tilfældigt,« siger hun i et indslag på CNN.

Efter hændelserne fredag morgen blev politiet involveret. De havde modtaget et tip og fandt ud af, at en kvinde i nærområdet – den 73-årige Tynette Housley – det seneste år havde opdrættet en vild hjort på ulovlig vis i sin garage. Hun blev sigtet, for opfostring og fodring af et vildt dyr uden licens og modtog en bøde på næsten 7.000 kr.

Begge kvinder, der blev angrebet af hjorten, endte med alvorlige skader til hovedet og benene.