Et U.S. Navy-kampfly er styrtet ned i den amerikanske nationalpark Death Valley National Park.

Piloten er død i forbindelse med styrtet, og der er syv personer, som er blevet skadet derudover.

Det skulle være en rutinemæssig træning, hvor ulykken skete, skriver The Associated Press.

De syv mennesker blev ramt, fordi de stod på et sted, hvor man normalt iagttager kampfly, som kommer flyvende.

Death Valley er den mest berømte ørken i USA.

En af de første til at fortælle om ulykken var Aaron Cassell, som arbejder på et hotel 16 kilometer derfra.

»Jeg så bare en sort padehattesky gå op. Typisk ser man ikke en padehattesky i ørkenen,« siger han til The Associated Press.

Meldingen er, at de syv tilskadekomne personer ikke er i livsfare.

Identiteten på den afdøde pilot bliver ikke oplyst de første 24 timer efter ulykken af respekt for de nærmeste.

Det sker næsten dagligt, at kampfly træner i området.

KABC-TV har talt med en gruppe franske turister, som er blevet undersøgt på hospitalet under uheldet.

De var blevet behandlet for mindre sår efter at være blevet ramt af flyfragmenter, men det er uvist, om de hører under de syv tilskadekomne.