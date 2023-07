Et fransk kampfly opdagede et mistænkeligt turistfly i nærheden af et atomkrafværk i weekenden.

Da man kom tættere på flyet, begyndte det pludselig at regne ned med pakker, der indeholdt et hvidt pulver, rapporterer AFP.

Episoden fandt sted ude på landet i Ardeche-regionen i Frankrig lørdag, hvor et Rafale-kampfly blev sendt på vingerne, fordi et single-seater privatfly fløj igennem forbudt luftrum i nærheden af et atomkraftværk.

Samtidig vurderede myndighederne ifølge AFP, at flyet manøvrerede 'mistænkeligt'.

Da kampflyet kom tæt på, kunne piloten bevidne 'meget uberegnelig adfærd i cockpittet, stor ophidselse', siger en talsmand for det franske militær til nyhedsbureauet.

I de efterfølgende par minutter kunne piloten se døren blive åbnet, hvorefter der blev kastet pakker ud.

Efter at piloten, en polsk statsborger med tidligere narkodom, havde landet det lille privatfly, blev han anholdt.

Og man fandt sidenhen på en mark i alt 15 pakker, som indeholdt i alt cirka 29 kilo af et hvidt pulver, som efterfølgende er blevet sendt til analyse.

I cockpittet på privatflyet, som var indregistreret i Polen, fandt man desuden i alt 45.000 euro i kontanter.

I marts fandt man i det nordlige Frankrig mere end to ton kokain.

I 2022 beslaglagde franske myndigheder hele 156,7 ton narkotika, oplyser det franske indenrigsministerium overfor AFP. Det er den største mængde nogensinde.