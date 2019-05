Fem konservative har meldt sig på banen til at overtage posten som partileder og premierminister efter May.

Dagen efter, at den britiske premierminister, Theresa May, meddelte, at hun træder tilbage 7. juni, er kampen om at blive hendes afløser skudt i gang.

Det skriver BBC.

Formelt begynder arbejdet med at finde en ny leder af det konservative parti og dermed også en ny premierminister først i juni.

Men lørdag har fem kandidater bekræftet, at de har intentioner om at forsøge at blive valgt.

Bookmakerne i London har Storbritanniens tidligere udenrigsminister Boris Johnson som favorit til at efterfølge May i Downing Street 10.

Men ifølge BBC er der fire andre, som også har meddelt, at de vil tage kampen op for at besidde den magtfulde post.

Det er udenrigsminister Jeremy Hunt, international udviklingsminister Rory Stewart, sundhedsminister Matt Hancock og tidligere arbejds- og pensionsminister Esther McVey.

Stewart slog fast lørdag, at han ikke vil være med i en regering, der bliver ledet af Boris Johnson, som åbner for at træde ud af det europæiske samarbejde uden en aftale.

- Vi kommer til at forlade EU 31. oktober med eller uden en aftale, sagde Johnson fredag.

- Måden at forberede sig på at få en god aftale er at forberede os på ingen aftale, sagde han.

Hancock, der senest har meldt sig på banen i kapløbet, siger, at Mays afløser bør være mere "brutalt ærlig", når det kommer til, hvad der skal til for at få en skilsmisseaftale med EU stemt igennem det britiske parlament.

Processen med at få valgt en ny konservativ leder og premierminister begynder i ugen, der kommer efter Mays afgang den 7. juni.

Hun bliver dog på posten, indtil hendes efterfølger er fundet. Det ventes at kunne tage adskillige uger.

/ritzau/