Et ukendt antal døde personer klædt i militæruniformer ligger langs en vej i regionen Nagorno-Karabakh. Flere steder står efterladte militærkøretøjer og mindre køretøjer, der er mere eller mindre smadret.

De voldsomme billeder er fra Shusha-regionen i Nagorno-Karabakh, der har været centrum for kampene mellem armenske og aseriske styrker i flere dage.

De to lande har længe ført krig mod hinanden for at få retten over Nagorno-Karabakh, der ligger i Aserbajdsjan, men primært er bosat af personer med oprindelse i Armenien.

Den 8. oktober erklærede Aserbajdsjan, at de havde erobret området Shusha, og fem dage efter, den 13. oktober, fik pressen adgang til området.

Du kan se video fra området øverst i artiklen, dog skal vi advarer om voldsomme billeder.

Optagelserne er lavet af nyhedsbureauet Reuters, der ifølge dem selv er det eneste internationale nyhedsbureau, der har været på stedet.

Sammen med pressen kører en russisk konvoj af fredsbevarende soldater, som blev sendt ind i Nagorno-Karabakh tirsdag for at få ro på den voldsomme konflikt, der har stået på siden den 27. september og kostet adskillige menneskeliv.

Regionen Nagorno-Karabakh er internationalt anerkendt som en del af Aserbajdsjan, men er i praksis en autonom republik med en armensk befolkning. Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvorfor de mange mennesker er blevet dræbt og efterladt.