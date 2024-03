120 patienter og fem hold læger er på Nasser-hospitalet uden vand, mad og strøm. Seks patienter meldes døde.

Israel har anholdt 100 mennesker på Nasser-hospitalet i byen Khan Younis i den sydlige del af Gazastriben.

De er anholdt for "formodet terroraktivitet", meddeler den israelske hær lørdag.

Der er meldinger om voldsomme kampe omkring hospitalet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Mindst 120 patienter og fem lægehold befinder sig på hospitalet uden vand, mad og elektricitet. Det meddeler sundhedsministeriet i det Hamas-kontrollerede område.

Som følge af, at strømmen er afbrudt, er seks patienter døde på grund af mangel på ilt, meddeler ministeriet.

- Nyfødte børn risikerer at dø inden for de kommende timer, advarer ministeriet.

Det er ikke umiddelbart muligt at få bekræftet oplysningerne fra anden side.

Natten til lørdag blev omkring 100 mennesker i alt dræbt i de seneste israelske angreb mod Gazastriben.

Israel har i flere uger koncentreret de militære operationer omkring Khan Younis.

Byen er hjemby for Yahya Sinwar, som er Hamas' leder i Gazastriben. Han menes at være en af hovedmændene bag det omfattende angreb mod Israel 7. oktober, der udløste krigen i Gazastriben.

Israelske soldater trængte torsdag ind på Nasser-hospitalet, der er et af de største i Gazastriben og et af de få, der stadig fungerer.

Israels militær siger, at det har fået "troværdige efterretninger" om, at nogle af de gidsler, som Hamas tvang med sig til Gazastriben 7. oktober, befinder sig på hospitalet.

Desuden kan der være lig af nogle af de døde gidsler på hospitalets område.

Der er beslaglagt våben på hospitalet, hvor israelske soldater angiveligt også har fundet "medicin med israelske gidslers navne på".

De israelske styrkers ransagning af hospitalet er blevet kritiseret skarpt af FN og læger.

Læger uden Grænser siger, at dets læger er blevet tvunget til at flygte og efterlade patienter. En ansat er anholdt, og en anden kan organisationen ikke komme i kontakt med.

Militæret har sagt, at det vil gøre alt for at sørge for, at hospitalet fortsat har strøm. Blandt andet har hæren lovet at opstille en nødgenerator.

Et øjenvidne, der ikke vil have sit navn frem, siger til AFP, at de israelske soldater skød "mod alle, der bevægede sig på hospitalet".

/ritzau/AFP