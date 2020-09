EU og Rusland opfordrer stridende parter til omgående at indstille kamphandlinger i Nagorno-Karabakh.

Stop kamphandlingerne med det samme og genoptag dialogen.

Sådan lyder en kraftig opfordring fra EU, efter at der søndag udbrød kampe mellem armenske separatister og Aserbajdsjan i den omstridte region Nagorno-Karabakh.

- De militære handlinger skal stoppe, og det skal ske omgående, for at forhindre yderligere optrapning, skriver EU-præsident Charles Michel på Twitter.

Han opfordrer samtidig til, at parterne "med det samme genoptager forhandlinger uden at stille betingelser".

Også i den franske regering giver situationen anledning til dybe panderynker

- Frankrig er ekstremt bekymret over konfrontationen, siger talsmand i det franske udenrigsministerium Agnes bon der Muhil i en erklæring.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I samme erklæring kræver ministeriet "omgående" stop for fjendtlighederne i Nagorno-Karabakh.

Flere civile har mistet livet i kampene, og derudover er to militærhelikoptere fra Aserbajdsjan blevet skudt ned.

Meget tyder på, at begge sider forbereder sig på en krig.

Således har den armenske premierminister, Nikol Pasjinian erklæret militær undtagelsestilstand.

- Regeringen har besluttet at erklære militær undtagelsestilstand og total mobilisering, skriver han søndag i en besked på Facebook.

Ligesom Frankrig holder Rusland nøje øje med udviklingen i regionen. Også i det russiske regeringshovedkvarter i Kreml opfordrer man parterne til at stoppe kamphandlingerne.

- Vi opfordrer begge sider til omgående at indstille skydningen og indlede forhandlinger for at stabilisere situationen.

Sådan lyder det søndag i en erklæring fra det russiske udenrigsministerium. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Både Frankrig og Rusland er medlemmer af den såkaldte Minsk-gruppe, der agerer mægler i striden mellem Aserbajdsjan og Armenien.

/ritzau/