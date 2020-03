Nok har den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddelt at grænsen til Europa nu er åbnet, så syriske flygtninge kan vandre videre.

Men helt så let tager Grækenland ikke på det. De opruster nemlig grænsekontrollen og går til kamp mod migranterne. Det skriver ABC News,

Både den græske hær og det græske politi patruljerer lige nu ved grænsen til Tyrkiet, og de er ikke blege for at gøre, hvad de kan for at holde de syriske flygtninge ude.

Politiet og hæren har nemlig brugt tåregas, vandkanoner og stødpistoler mod de mange tusinde migranter, der over natten har forsøgt at komme ind i Grækenland.

De Græske myndigheder har meddelt, at situationen ved grænsen ellers var ganske rolig søndag morgen. Dagen efter Erdogan meddelte, at grænsen nu var åben.

Men om aftenen gik det løs.

De syriske migranter begyndte at kaste sten, og en politimand kom til skade.

Ifølge de græske myndigheder stoppede de 10.000 migranter, der forsøgte at krydse grænsen lørdag, og 5.500 søndag.

Det har da også fået de græske myndigheder til at gribe ind yderligere. Det græske nationale sikkerhedsråd har nemlig indført tre tiltag mod migranterne.

Først og fremmest har de oprustet de bevæbnede sikkerhedsstyrker ved den østlige land- og havgrænse til højeste niveau.

Hvilket de syriske migranter allerede har fået af mærke i form af vandkanoner, tåregas og stødpistoler.

Dernæst bliver alle ansøgninger om asyl fra personer, der er kommet illegalt til landet, suspenderet.

Og slutteligt vil alle, der rejser til Grækenland illegalt, blive sendt tilbage til det land, de kom fra, uden registrering.

Konflikten er altså gevaldigt optrappet, efter Erdogan i lørdags meddelte, at grænsen til EU nu var åbent.

Meningen bag Erdogans beslutning er, at lægge økonomisk pres på EU, idet Tyrkiet ikke selv kan håndtere de mange syriske flygtninge, der kommer til landet.

Erdogan mener nemlig ikke, at EU har overholdt den flygtninge-aftale, Tyrkiet og EU indgik i 2016.

Året forinden - i 2015 - kom der nemlig over en million flygtninge til Europa.

Derfor indgik EU og Erdogan en aftale om, at Tyrkiet vil tage imod migranter mod økonomisk støtte fra EU.

Og det er lige præcis den økonomske støtte, Erdogan ikke er tilfreds med, hvorfor han nu åbner den tyrkiske grænse.

Tyrkiet grænser op til Bulgarien og Grækenland, der begge er medlem af EU.