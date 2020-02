Selvom de både Donald Trump og Michael Bloomberg er milliardærer, så er intet trick åbenbart for billigt i deres kamp om Det Hvide Hus.

I en forsmag på et FoxNews TV-interview, der bliver bragt i forbindelse med aftenens Superbowl-finale, siger USAs siddende præsident således, at hans demokratiske rival, Michael Bloomberg er så lille, at han har søgt om at stå på en kasse under den kommende tv-debat.

Som svar skriver Michael Bloombergs talsperson Julie Wood på twitter:

»Præsidenten er en patalogisk løgner. Han lyver om sit kunstige hår, sin fedme og sin kunstige spray-hudfarve.«

Foto: Alex Edelman

Under football-finalen har både Donald Trump og den forhenværende New York-borgmester Michael Bloomberg brugt to-cifrede millionbeløb på at købe tv-reklamer.

Her sin tv-spot praler Donald Trump med sine mange 'politiske sejrer'. Michael Bloomberg påpeger modsat, at Trump 'intet har udrettet' for USAs almindelige vælgere og Bloomberg lover sygesikring til alle amerikanere.

I det igangværende Iowa-Caucus (en slags primærvalg) ligger Michael Bloomnerg på trediepladsen - lige i hælene på hhv Joe Biden og Bernie Sanders.

Ifølge meningsmålinger foretaget af både CNN og New York Times vil Michael Bloomberg med et 56 imod 44 procent-forspring slå Donald Trump ved et præsidentvalg, hvis det blev afviklet nu .

Foto: MARK WILSON - AFP

Engang var de en slags venner. Nu sviner Donald Trump og Michael Bloomberg hinanden til i en amerikanske valgkamp. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Begge kandidater har tjent deres formue med base i millionbyen New York.

De var før (en slags) gode venner. Men efter Donald Trump vandt præsidentposten i 2016, er venskabet blevet forvandlet til en nådesløs politiske duel.

Michael Bloomberg har ifølge tv-stationen MSNBC brugt over 600 millioner kroner på tv-reklamer siden lige før jul. På fredag vil han for første gang deltage i en tv-debat med demokratiske modkandidater som Joe Biden og Elizabeth Warren.

Og i sin kampagne, der går under sloganet 'I Like Mike', præsenterer Bloomerg sig som milliardær, forretningsmand og et moderat alternativ til Trump.