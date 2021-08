Ikke hele Afghanistan har overgivet sig til Taliban-krigerne. Et område nord for Kabul nægter at give sig. En gruppe krigere fra den såkaldte National Resistance Front of Afghanistan har forskanset sig, og de sværger nu at slås til sidste blodsdråbe.

»Ligegyldigt hvad der sker, vil mine Mujahedin-krigere og jeg forsvare Panjshir som den sidste frie bastion i Afghanistan. Vores moral er intakt, og vi ved, hvilken skæbne der venter os,« skriver modstandsfrontens leder, Ahmed Massoud, i en kronik i The Washington Post.

Ahmad Massoud er søn af militslederen Ahmad Shah Massoud, der selv i 1990erne forsvarede Panjshir-dalen mod Taliban og blev dræbt ved et attentat i 2001. Han var god ven af den franske filosof Bernard-Henri Lévy og blev tidligere i år hædret af Frankrig ved at få en sti i haven ved Champs-Élysées i Paris opkaldt efter sig.

Sønnen blev dengang uddannet i London, men han er siden vendt tilbage til Afghanistan. Han skriver, at det er en kamp ikke bare for Afghanistans frihed, men for den internationale sikkerhed.

Soldater fra modstandsbevægelsen gør sig klar til kamp til døden mod overmagten fra Taliban. Foto: Aamaj News Agency

»Vi har lagre af våben og ammunition, som vi har indsamlet over årene, vel vidende, at denne dag kunne komme. Vi har også våben fra de afghanske soldater, der de seneste dage har sluttet sig til os og bringer deres våben med sig. Også afghanske specialstyrker har sluttet sig til os,« skriver Ahmad Massoud i Washington Post.

»Befrielsesfrontens flag vil blafre over hver position, Taliban forsøger at indtage. Men vi ved, at vores militære formåen ikke vil være tilstrækkelig mod Taliban. Vi vil hurtigt blive slået, medmindre vi modtager hjælp fra vore venner i Vesten.«

Taliban har svoret at slå oprøret i Panjshir-dalen ned hurtigt og effektivt, og forlydender fra Taliban i Kabul går på, at en offensiv mod Panjshir allerede er i gang.

'Hundredvis af hellige krigere fra Det Islamiske Emirat er nu på vej mod Panjshir for at overtage kontrollen, efter at lokalstyret nægtede at overhænde magten til os på fredelig vis,' lød en besked lagt op på Twitter fra Taliban søndag.

Ahmad Massoud taler til sine støtter før Afghanistans fald til Taliban. Foto: MOHAMMAD ISMAIL

Billeder, filmet og udsendt af Talibans kommunikationsarme påstås at vise fremrykningen mod Panjshir. Disse billeder kan dog ikke bekræftes. Taliban siger, at hele Panjshir-dalen nu er omringet.

Men netop i dette område lykkedes det først de hellige krigere at modstå Sovjetunionens overmagt i ti år fra 1979 og siden i 1990erne Talibans forsøg på at indtage dalen.

Vesten har endnu ikke svaret på Ahmad Massouds bøn om flere og bedre våben, men håbet er, at særlig Frankrig vil have forståelse for deres sag. Appellen fra Panjshir er dog også direkte møntet på USA og Storbritannien.

»Jeg beder Afghanistans venner i Vesten om at tale vores sag i Washington og New York, overfor kongressen og Biden-administrationen. Hjælp os med at tale med London, hvor jeg blev færdiguddannet, og med Paris,« skriver Ahmad Massoud.

Mand for oprørsbevægelsen siger, at tusinder har sluttet sig til dem. Her træner de i Panjshirdalen. Foto: Aamaj News Agency

Oprørslederen understreger overfor Vesten, at selvom det lige nu er deres liv, der er på højkant, så er der mere på spil i Afghanistan.

»Taliban er ikke bare afghanernes problem. Under Taliban-kontrol vil Afghanistan uden tvivl igen blive verdens centrum for radikal islamistisk terrorisme. Angreb på andre demokratier vil blive udklækket her.«

I britisk radio udtalte den udlandsansvarlige for Befrielsesfronten, Ali Nashri, at antallet af bevæbnede krigere, der er klar til kamp mod Taliban nu, er anseeligt.

»Vi har nu tusindvis af styrker klar til kamp. Men vi foretrækker en forhandlingsløsning med Taliban,« sagde Ali Nashri til BBC mandag.

Ahmad Massoud ved en højtideligholdelse ved faderens gravmonument i Panjshir-dalen i juli. Foto: AHMAD SAHEL ARMAN

Tre mindre byer nord for Kabul er blevet tilbageerobret fra Taliban, men Ahmad Massoud siger, at det er andre lokale oprørsgrupper og ikke hans, der har stået for dette.

I et interview med den franske filosof Bernard-Henri Levy, der blandt andet bringes i Berlingske i dag, siger han, at det er løgn, når Taliban påstår, at han vil overgive sig.

I stedet beder han filosoffen om at viderebringe budskabet om, at et slag er tabt, men at krigen langtfra er slut. Der er dog akut brug for hjælp, fortæller han franskmanden:

»Fra alle, der vil hjælpe. Og jeg håber fra dit land. Jeg mødte præsident Macron sammen med dig, da jeg var i Paris. Jeg var imponeret over denne unge præsident, der beundrede min far og general de Gaulle. Jeg kan ikke forestille mig, at han vil svigte os. Han ved, at Panjshirs modstandsfolk er et skjold mod barbari. Ikke kun for det afghanske folk. For alle frie mennesker i verden.«