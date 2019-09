En trængt økonomi og stor ledighed har skabt voldsbølge og spændinger mellem Sydafrika og Nigeria.

Der er stærke spændinger mellem Sydafrika og Nigeria efter en voldsbølge mellem statsborgere fra de to magtfulde lande på det afrikanske kontinent.

Krisen har fået Sydafrika til midlertidigt at lukke sine diplomatiske missioner i Nigeria.

Myndighederne i Nigeria har signaleret, at de vil samarbejde med Sydafrika for finde en løsning på problemerne, efter at mindst ti mennesker er blevet dræbt.

- Nigeria ønsker ikke en eskalerende konflikt i denne situation, siger en rådgiver tæt på den nigerianske præsident, Muhammadu Buhari.

Men andre nigerianske politikere har fordømt, hvad de kalder hæmningsløs vold mod nigerianske butikker i Sydafrika: De siger, at politiet ikke griber ind over for fremmedhadet - blandt andet i området Marabastad i Pretoria.

Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, sagde torsdag, at mindst ti mennesker - deriblandt en udenlandsk statsborger - er blevet dræbt under fremmedfjendtlig vold i og omkring Johannesburg.

Det har ført til demonstrationer i adskillige andre afrikanske lande.

Udenlandske arbejdere blive ofte mødt med fjendtlighed og vold i Sydafrika, hvor der er hård konkurrence om job - især i industrier, der har brug for ufaglært arbejdskraft.

Spændingerne mellem de to lande fik torsdag en ophidset folkemængde i DRCongos næststørste by, Lubumbashi, til at smadre vinduer i det sydafrikanske konsulat og plyndre forretninger ejet af sydafrikanere.

I Sydafrika har politiet i Johannesburg og andre steder været ude i omfattende gadekampe med grupper, som ville angribe udlændinge.

- Denne vold skyldes en trængt økonomi, hvor over ti millioner sydafrikanere ikke kan finde arbejde, siger oppositionspartiet Demokratisk Alliance i en erklæring.

Ramaphosa siger, at 423 mennesker er blevet anholdt siden weekenden.

Volden har svækket samarbejdet mellem Afrikas to mest magtfulde lande, og Nigeria boykotter på grund af krisen Verdens Økonomiske Forum i Cape Town i denne uge.

Sydafrika er det mest hyppige tilflugtssted for økonomiske migranter på det afrikanske kontinent, fortrinsvis fra nabolande som Lesotho, Mozambique og Zimbabwe. Men andre kommer fra lande længere væk, blandet andet Nigeria og lande i Asien.

Nigeria, som er Afrikas mest befolkningsrige land med over 190 millioner indbyggere, har også kontinentets største økonomi.

Sydafrika, der har omkring 53 millioner indbyggere, er Afrikas mest industrialiserede land.

/ritzau/Reuters