Det ligner en umulig kamp mod tiden, men de 1.000 hjælpearbejdere, munke og soldater har tænkt sig at vinde den. De vil have de 12 fodbolddrenge ud af den oversvømmede grotte nu. I dag eller senest i morgen.

For ifølge vejrudsigten fra Thailands meteorologiske institut, tyder alt på, at regnen ikke bare i dag men i de kommende fem 5 dage vil stå ned i stænger i området og dermed gøre det endnu mere kompliceret at få dem ud af den grotte, hvor de har siddet fanget i snart to uger.

Dykkere fra redningsholdet på vej ind i den oversvømmede grotte. Foto: Thai Navy Seal/Handout via REUTERS Vis mere Dykkere fra redningsholdet på vej ind i den oversvømmede grotte. Foto: Thai Navy Seal/Handout via REUTERS

»Målet er at hente drengene ud i dag eller i morgen, før regnen kommer. Og der arbejdes intenst på at tømme grotten for vand,« som en talsmand fra beredskabstjenesten siger til norske NRK.

Drengene og deres fodboldtræner befinder sig flere kilometer inde i grotten, og den største udfordring har været kamrene i grotten, som var fyldt med vand og derfor umulige for børnene at komme igennem.

Foreløbig er det lykkedes beredskabstjenesten at dræne de første to kamre for vand og netop nu arbejdes der på højtryk for at tømme så meget vand ud af det tredje, at drengene i bedste fald kan gå gennem kammeret med blot en redningsvest på.

Men begynder regnen at vælte ned igen, ser det sort ud. I værste fald kan de blive tvunget til at tilbringe op til fire måneder i grotten. Så længe varer regntiden nemlig i Thailand.

»Vejret er dét, der bekymrer os allermest,« siger guvernøren i dén provins, hvor grotten ligger.

Foreløbig er det lykkedes at pumpe vandet ud af de første to kamre i grotten. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/Reuters Vis mere Foreløbig er det lykkedes at pumpe vandet ud af de første to kamre i grotten. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/Reuters

Han har ifølge NRK tidligere givet udtryk for, at myndighederne ikke vil forsøge at redde drengene, hvis risikoen er for stor.

For få dage siden lykkedes det frømænd at komme ind til drengene, som siden har fået transporteret såvel mad som medicin ind, ligesom de dagligt også lærer at dykke selv.

»Vi undgår næppe, at drengene er nødt til at dykke (for at komme ud, red.), men vi vil forsøge at begrænse det mest muligt,« siger talsmanden.