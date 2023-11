Den har pigge som et pindsvin. En snude som en myresluger. Og fødder som en muldvarp.

I flere årtier er det blevet frygtet, at et helt særligt pattedyr muligvis var uddød – men nu er den for første gang blevet fanget på kamera.

Det skriver CNN og BBC.

Det historiske dyr er blevet set i Cyclops-bjergene i Indonesien mere end 60 år efter, at den sidst blev registreret.

Det var en ekspedition ledet af forskere fra Oxford University, der formåede at optage fire klip på tre sekunder af arten, der er blevet opkaldt efter den legendariske britiske formidler og naturforsker Sir David Attenborough.

Af den grund har arten navnet 'Zaglossus Attenboroughi'.

Det var dog først, efter forskerne var kommet ned fra bjergene ved turens afslutning, at biologen James Kempton ifølge CNN fandt billederne af det lille væsen, der gik gennem skovens underskov, på det sidste hukommelseskort, der blev hentet fra mere end 80 fjernstyrede kameraer.

Det lille dyr tilhører arten af langnæbbede echidna – der også kaldes myrepindsvin.

De menes ifølge BBC at være opstået for omkring 200 millioner år siden, men indtil nu har det eneste bevis på, at denne særlige art har eksisteret, været et årtier gammelt museumseksemplar af et dødt dyr.

»Jeg var euforisk, hele holdet var euforisk,« siger James Kempton til BBC om det øjeblik, han fik øje på væsenet på optagelserne:

»Jeg laver ikke sjov, når jeg siger, at det kom ned til det allersidste SD-kort (hukommelseskort, red.), vi kiggede på, fra det allersidste kamera, vi indsamlede, på den allersidste dag af vores ekspedition.«

Til CNN beskriver han det også som en 'lettelse':

»Jeg råbte til mine kolleger, som stadig var tilbage og sagde: 'Vi har fundet den, vi har fundet den' – jeg løb ind fra mit skrivebord til stuen og krammede gutterne.«

Arten er kun blevet videnskabeligt registreret én gang før af en hollandsk botaniker i 1961.