Det var en lille bevægelse med hånden, men den har sat gang i en stor debat.

Den amerikanske vicepræsident Kamala Harris bliver i disse dage stærkt kritiseret på de sociale medier, efter hun tilsyneladende tørrede sin hånd af i sit bukseben, efter hun havde trykket hænder med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

De to mødtes i sidste uge i Washington for blandt andet at tale om samarbejde, Nordkorea, sundhed og migration.

I den forbindelse holdt de et pressemøde for rullende kameraer, og da de havde sagt deres afsluttende bemærkninger, rakte Kamala Harris sin hånd over til Moon Jae-in.

Her ses Kamala Harris og Moon Jae-in sammen under mødet i sidste uge. Foto: Ting Shen

De trykkede kort hænder – og derefter er det, der sker.

Kamala Harris lader den hånd, hun netop har brugt til at trykke den sydkoreanske præsidents hånd med, glide ned ad siden på sit jakkesæt.

På Twitter har flere lagt mærke til den detalje – og en del brugere er rasende over, at hun tilsyneladende vælger at tørre sin hånd af.

En af dem, der kritiserer vicepræsidenten, er den højreorienterede podcast-vært Chuck Woolery:

Harris made every American look rude and disrespectful.https://t.co/GcwhDJwvBw — Chuck Woolery (@chuckwoolery) May 23, 2021

»Harris fik alle amerikanere til at se uforskammede og respektløse ude,« skrev han på Twitter.

Flere andre deler samme holdning:

»Kamala Harris, hvor respektløst er det at tørre din hånd af efter et håndtryk med Sydkoreas præsident Moon. Hvor uhøflig, lav og sørgelig er hun,« skriver en Twitterbruger, mens en anden skriver:

»Det er så skamfuldt.«

Kamala Harris, how disrespectful is wiping your hand after the handshake of S.Korean prime minister Moon. How rude, low, and pitiful is she. — Larry Roy (@LarryRoy888) May 24, 2021

Klippet er ifølge The Sun også blevet omtalt på Sky News Australia, hvor tv-værten Rowan Dean har sagt følgende om det:

»Havde det været Donald Trump (forhenværende præsident, red.), kan du så forestille dig vreden, som det ville have ført til? Det ville have været verdens ende.«

Det er dog ikke alle, der kritiserer den amerikanske vicepræsident.

Flere påpeger, at vi lever i en coronatid, hvor man har vænnet sig til ikke at give hænd eller til at spritte af efterfølgende:

I’ve always done the same thing, years before the pandemic ! People blow their nose in their hand, sneeze, some people have sweating hands, never like hand shaking — charlene green (@lady10314) May 23, 2021

»Jeg er enig i, at hvis det havde været en republikaner, så var de blevet udskældt, men kritikken af vicepræsidenten er helt skør. Det var sikkert bare en naturlig reaktion, som alle har haft det seneste år, og ikke en personlig fornærmelse af den sydkoreanske præsident,« skriver en bruger, mens en anden skriver:

»Jeg har altid gjort det (som Kamala Harris gjorde, red.), også i årevis før pandemien. Folk pudser næse i deres hænder, nyser, nogle af svedige håndflader. Jeg har aldrig brudt mig om at trykke hænder.«

Selv har Kamala Harris ikke kommenteret sagen.