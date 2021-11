Hendes udtalelse har ramt hende selv og ikke mindst hendes chef som en hammer.

Der er tale om den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris. Og set i lyset af de seneste dages udvikling i USA, så kan den ses som en dyster spådom om fremtiden.

»Det, der sker i Virginia, vil i høj grad afgøre, hvad der sker i 2022, 2024 og videre,« sagde Kamala Harris.

Udtalelsen faldt 29. oktober i byen Norfolk i delstaten Virginia.

Her var Kamala Harris på besøg til et vælgermøde for demokraten Terry McAuliffe. På tidspunktet kæmpede han med republikaneren Glenn Youngkin om at sætte sig i guvernørsædet i delstaten, der har været demokratisk i mere end ti år.

For bare få måneder siden var det helt utænkeligt, at Virginia ikke skulle vedblive med at have en demokratisk, blå guvernør.

Og ved sidste års præsidentvalg vandt Joe Biden da også delstaten med ti procentpoint over Donald Trump.

Men da stemmerne var talt op natten til onsdag, dansk tid, stod det klart, at den næste guvernør i Virginia, der grænser op til den amerikanske hovedstad, Washington D.C., ville være republikanske Glenn Youngkin.

Kamala Harris med Terry McAuliffe i Norfolk, Virginia, til et vælgermøde i sidste måned. Foto: WIN MCNAMEE

Et gigantisk nederlag for Demokraterne og præsident Joe Biden.

Og derfor gik der ikke længe, før Kamala Harris' udtalelse blev fundet frem. Blandt andre konservative Fox News var hurtige til at kaste sig over den amerikanske vicepræsident.

Med underoverskriften 'Republikanerne er glade for at sige, de er enige', udlagde Fox News, hvordan Kamala Harris' udtalelse kan vise sig at være en dommedagsprofeti for hende selv, Demokraterne og Joe Biden.

For valget anses, som Kamala Harris også siger, som en frisk dom over, hvordan mange amerikanere mener, det går med præsident Biden og Det Demokratiske Parti.

Formanden for Det Republikanske Parti, Ronna McDaniel, var en af dem, der opsnappede kommentaren. Hun gentog Kamala Harris' udsagn i et tweet, og så skrev hun:

»Folk fra Virginia sendte en højlydt besked og afvisning af Demokraterne. Den røde bølge er her!«

Og det er netop Joe Bidens og Demokraternes værste frygt, som Ronna McDaniel påpeger.

Om blot et år går amerikanerne igen til valgurnerne, når de skal stemme til midtvejsvalget.

Kamala Harris four days ago: "What happens in Virginia will in large part determine what happens in 2022, 2024, and on." pic.twitter.com/332NEATsF2 — Caleb Smith (@CalebJSmith) November 3, 2021

Og fortsætter tendensen fra Virginia, så kan Joe Biden og company formentlig se frem til at miste det spinkle flertal, de har i Repræsentanternes Hus, og tabe Senatet, hvor de lige nu har styringen ved hjælp af netop Kamala Harris' afgørende stemme i kammeret, hvor de to store partier sidder på 50 sæder hver.

For Anders Agner, der er chefredaktør på Kongressen.com, er det også en rigtig dårlig nyhed for Joe Biden og Kamala Harris.

»Det her er virkelig en streg i regningen for Joe Biden. Han vandt Virginia med 10 procentpoint ved præsidentvalget for under et år siden. Og nu taber han Virginia, som ikke har haft en republikansk guvernør i et årti. Det er virkelig skidt for Biden og Demokraterne,« siger Anders Agner.

Virginia var ikke den eneste delstat, hvor Demokraterne oplevede store problemer.

Også i New Jersey var løbet helt tæt ved tirsdagens valg til guvernørposten.

Den demokratiske Phil Murphy endte dog med at løbe med en snæver sejr på omkring 36.000 stemmer i delstaten, Joe Biden vandt med 16 procentpoint for bare et år siden.