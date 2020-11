Harris' familie i Indien vil flyve til USA for at være der, når hun indsættes som vicepræsident i januar.

Der blev i weekenden affyret festfyrværkeri i en lille by i Indien til ære for den kommende amerikanske vicepræsident, Kamala Harris, da hendes mors familie fejrede hendes valgsejr i USA som et historisk øjeblik.

Harris er datter af den afdøde Shyamala Gopalan fra den sydlige indiske by Chennai. Hun har i sine valgsejrstale hyldet sin mors "dybe tro på USA" , hvor et øjeblik som dette er muligt".

Hendes mor indvandrede til USA fra Indien i 1960 og var forsker i brystkræft. Hendes far indvandrede til USA fra Jamaica i 1961 og er professor i økonomi på Stanford University.

I landsbyen Thulasendrapuram i delstaten Tamil Nadu fejrede indbyggerne i weekenden Harris' morfar P.V. Gopalan og hans barnebarns succes i USA i templet, hvor de havde plakater og fotos af den 56-årige Harris, som bliver USA's første kvinde på vicepræsidentposten.

- Lykønskning til Kamala Harris råbte kvinder i landsbyen, da de under festlighederne fulgte en skik med at lave farverige tegninger på jorden.

- Dette har stor betydning for alle kvinders stolthed, sagde husmoren Arul Mozhi Sudhakar til AFP.

Harris' onkel, akademikeren Balachandran Gopalan, sagde, at han altid havde vidst, at hans niece ville få succes som politiker.

- Men det er alligevel en lettelse nu, sagde han til tv-stationen Wion i New Delhi.

Gopalan siger til AFP, at Harris' familie i Indien vil flyve til USA for at være der, når hun indsættes.

- Vi var der, da hun blev taget i ed som senator, og vi vil være der, når hun tages i ed som vicepræsident.

Indiens premierminister, Narendra Modi, lykønskede Joe Biden og Harris søndag. Hun skaber historie ved at være den første inder, som er valgt til den høje post.

Harris er gift med advokaten Doug Emhoff og stedmor til Ella og Cole Emhoff.

/ritzau/