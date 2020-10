Den demokratiske vicepræsidentkandidat er senest onsdag testet negativ for coronavirus, oplyser kampagne.

Demokraternes vicepræsidentkandidat, Kamala Harris, aflyser rejseplaner og fysiske aktiviteter i forbindelse med valgkampen resten af ugen.

Det skyldes, at et medlem af hendes stab er blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser Kamala Harris' valgkampagne i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kamala Harris, der stiller op til valget 3. november sammen med Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden, er senest blevet testet onsdag.

Her lød testsvaret, at hun ikke var smittet med coronavirus.

Det er valgkampagnens kommunikationschef, Liz Allen, der er blevet konstateret smittet med virusset.

Derudover er der også blevet konstateret et smittetilfælde blandt kabinepersonalet i et fly, som Kamala Harris og hendes kampagnefolk har fløjet med.

Det oplyser kampagnechef Jen O'Malley Dillion ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kamala Harris er ikke påkrævet at gå i karantæne, oplyses det videre.

Men "af et forsigtighedsprincip" aflyses alle rejseplaner ugen ud. Og samtidig gøres alle valgkampens aktiviteter digitale indtil 19. oktober.

