En ko har to maver. Men kun ét hoved. Det ved de fleste vist.

Men ind imellem overgår virkeligheden altså fantasien.

Det er i hvert fald tilfældet i Tripura i Indien, hvor en kalv er blevet født med to hoveder – og fire øjne.

Du kan se den sensationelle kalv, som kom til verden lørdag på en gård den 15. januar, i videoen herover.

»Jeg har aldrig set sådan et tilfælde i Tripura i de seneste 10-15 år? Det er det sjældneste af det sjældne tilfælde,« siger vicedirektør hos Animal Resources Development Department Dr Pritam Sarkar til Reuters.

»I sådan nogle tilfælde er overlevelsesraten meget lav, omkring 38 procent, og det er meget vanskeligt at redde kalven,« tilføjer Dr Sarkar.

Tilstanden kaldes Polycefali, og dyret har to kranier, som hænger sammen, to par øjne, to munde og to ører.

Ifølge Reuters fandt en lignende situation sted i Lazec, en landsby i Nordmakedonien, i april 2021.