Normalt svarer Marokkos temperaturer i februar til maj i Danmark.

Men der er intet normalt over det, der foregår i Marokko lige nu.

»Her i Marokko er der 12-13 grader varmere end normalt, og her de seneste dage er der flere steder, der har målt mere end 35 grader,« fortæller Peter Tanev, TV 2's vejrvært, som er i landet, til TV 2.

Topscoreren er gået til Tan-Tan med 36,6 grader, mens Essaouira og Agadir følger efter med 36,4 og 36 grader.

Det er klimatolog Maximiliano Herrera, der på X har delt de opsigtsvækkende temperaturer.

'Totalt vanvid i Marokko. 36,6 grader i Tan-Tan er den varmeste vinterdag nogensinde. 12 stationer målte over 33,9 grader. Om vinteren. Temperaturer på 5-10 grader over gennemsnittet i juli. En af de mest vanvittige og chokerende begivenheder i verdens klimahistorie. Rekorden blev slået med enorm margin.«

I sommer satte Marokko også temperaturrekord.

Det skete, da man for første gang nåede op over 50 grader. Helt præcist 50,4 grader blev der målt i Agadir, som altså også er en af topscorerne under vinter-hedebølgen.

Varmen fortsætter op igennem Europa, og fredag kan det blive helt op til 12 grader i Danmark.