Mandag blev det meldt ud, at Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, var blevet indlagt på et hospital på Bali.

Men den påstand blev afvist pure og kaldt for 'fake news' af det russiske udenrigsministerium. Sergej Lavrov er på Bali for at lede den russiske delegation ved G20-topmødet.

I en video fra Bali afviser han påstanden og melder alt godt med helbredet.

Men det er T-shirten, som han bærer, der vækker opsigt.

For på hans T-shirt står der 'Basquiat'. Det er en reference til den amerikanske kunstner Jean-Michel Basquiat.

Og en af dem, der bider mærke i Sergej Lavrovs T-shirt er Ian Garner, som har forsket i russisk historie og politik.

»Basquiat var homoseksuel, antikolonialist og sort kunstner. Lige sådan en type, der ville have elsket Sergejs krig,« skriver Ian Garner ironisk i et opslag på Twitter.

Jean-Michel Basquiat fik sit gennembrud som kunstner tilbage i 1980erne, og mange af hans værker har referencer til racisme, undertrykkelse og klasseforskelle.

