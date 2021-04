To døtre har tabt en retssag mod deres stedmor om at få del i deres afdødes fars arv.

I 2017 døde den succesfulde finansmand Tony Shearer, men på trods af, at han efterlader sig de to døtre Juliet Miles, på 40 år, og Lauretta Shearer, på 38 år, så var ingen af dem nævnt i testamentet, skriver The Mirror.

Til gengæld har de to døtres stedmor Pamela Shearer arvet ejendom og inventar til en estimeret værdi på 7.000.000 pund, hvilket svarer til 59.700.124 danske kroner. Og nogle af de penge ville de to døtre gerne have haft del i.

Døtrenes argument var, at deres afdøde far altid havde taget sig af dem, og at pengene skulle gå til at købe fast ejendom, så de også er sikret fremover.

Herudover har de to døtre også fortalt, hvordan deres far ændrede sig, da han fandt sammen med stedmoren Pamela Shearer i 2007. Der stoppede han, ifølge dem, med at bakke dem op, mens han heller ikke ville ses alene.

Men, spørger man Pamela Shearer, så var faren ked af, at han døtre var grådige og ville have hans penge.

Hun fremhævede i løbet af retssagen, hvordan døtrene, da de var yngre, kaldte Tony Shearer for 'checkhæftet. En ting, der gjorde ham ked af det, fortalte stedmoren.

Og de påstande har retten givet Pamela Shearer medhold i og dermed afvist, at døtrene har ret til en del af arven.

Døtrene har dog ikke haft helt ringe vilkår. I 2008 gav faren dem en betydelig pengegave, som de kunne købe fast ejendom for.