Coronasmittede Donald Trump får varme hilsner fra en noget uventet kant.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, melder sig højst overraskende i koret af statsledere, der reagerer på Donald Trump og hans hustru, Melanias, positive coronatest, der kom frem lørdag morgen.

»Han håber oprigtigt, at de kommer sig hurtigst muligt, og sender de varmeste hilsner deres vej,« skriver det statslige koreanske nyhedsbureau Central News Agency ifølge The Guardian.

At Nordkoreas leder på den måde sende kærlige og håbefulde tanker til USA's præsident, vil formentlig overraske de fleste.

Foto: STR

Det er jo ikke ligefrem, hvad man forventer fra diktatoren i et land, der er alt andet end allieret med USA.

Men faktisk er det en bevidst handling fra Kim Jong-uns side at sende venlige hilsner til Donald Trump.

Det mener Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet.

»Kim Jong-un har jo erfaret, at det realpolitisk har været en god idé at smigre USA's præsident. Han har god erfaring for, at det virker, uanset om han mener det,« siger Niels Bjerre-Poulsen til TV 2.

Kim Jong-un fra Nordkorea er klart en galning Donald Trump på Twitter i 2017

Der plejer ellers at være hårde ord mellem Donald Trump og Kim Jong-un.

Tilbage i 2017 kaldte Trump Kim Jong-un 'den lille raketmand' og 'en galning'.

Og Kim Jong-un holdt sig ikke tilbage, da han kaldte Trump 'en mentalt forstyrret senil-olding'.

Men siden er der altså skruet lidt op for den gode stemning mellem de to ledere.