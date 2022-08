Lyt til artiklen

Piben har fået en anden lyd hos den russiske præsident, Vladimir Putin, da han mandag kom med en udtalelse om atomkrig.

»Der kan ikke være nogen vindere i en atomkrig, og den må aldrig blive udkæmpet,« lyder det fra præsidenten.

Putin er ellers flere gange i løbet af foråret kommet med både indirekte og direkte trusler til Vesten, hvis man blander sig for meget i Ruslands invasion af Ukraine.

Derfor er det også en melding, der skal tages med et gran salt, vurderer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Putin mestrer kunsten i at sige, hvad der passer ham, når det passer ham. Men vi har set, hvordan han flere gange har truet Vesten med at lade hammeren falde, men det er ham selv, der provokerer Vesten,« siger han.

Dog har Putin en pointe, når han siger, at der er ingen vindere i en atomkrig, tilføjer Jakob Illeborg.

»Han siger det åbenlyse. Rusland er heller ikke interesseret i en atomkrig, fordi alle ved, at de her våben kan udrydde jordens befolkning mange gange – og det vinder han jo intet ved. I stedet handler det om at overbevise den russiske befolkning om, at Rusland er fredselskende.«

Det fremgår desuden af udtalelsen, at Rusland går ind for »lige og udelelig sikkerhed for alle medlemmer af verdenssamfundet.« En melding, der næppe betyder, at fredschampagnepropperne snart vil springe i Rusland.

Der er ingen grund til at tro, at Putin er blevet fredselskende, vurderer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg. Foto: PAVEL BYRKIN

»Det er svært at se Putin som fredsbevarende. Mens han siger det her, buldrer de russiske styrker løs i Ukraine. Hans udtalelse er bare tomme tønder, der buldrer,« siger Jakob Illeborg.

På mandagens konference om ikkespredning af atomvåben i New York retter USA, Frankrig og Storbritannien en fælles kritik mod Rusland for den »uansvarlige« og »farlige« hentydning af, at atomvåben kan blive brugt i krigen i Ukraine.

Rusland er blandt de 119 lande, der har tilsluttet sig Traktaten om ikkespredning af atomvåben (NPT).