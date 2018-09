Hvad skete der med pengene?

Det er det centrale spørgsmål i en usædvanlig retssag mellem en hjemløs mand og det kærestepar, der startede en indsamling for hjælpe ham, skriver CNN.

Under en høring i New Jersey onsdag kulminerede sagen, da dommeren beordrede kæresteparret - amerikanske Kate McClure og Mark D'Amico - til at møde op i retten og besvare spørgsmålet om, hvor de 400.000 dollars - næsten 2,6 millioner kroner - som de samlede ind til Johnny Bobbitt Jr. fra Philadelphia, er blevet af.

Hele sagen havde sin begyndelse i slutningen af sidste år, efter Kate McClure løb tør for benzin på en øde vejstrækning.

Hun tog en reservedunk under armen og begyndte at gå langs vejkanten i håb om at finde en tankstation, men i stedet stødte hun ind i Johnny, der var blevet hjemløs efter et hårdt brud med sin hustru, og som nu boede under en motorvejsbro, efter han var blevet truet med kniv på et herberg.

I sin lomme havde han blot 20 dollars, men han gav dem til hende og tilbød at hjælpe hende med at hente benzin.

Det tilfældige møde - og den venlighed, han havde udvist - førte til, at Kate og hendes kæreste de næste par dage lagde vejen forbi Johnny og gav ham mad og andre basale nødvendigheder. Til sidst besluttede hun sig også for at oprette en indsamling til ham.

Pengene strømmede ind.



Men de 400.000 dollars blev aldrig overført til Johnny Bobbitt Jr., som de skulle, skriver CNN.

Ifølge Johnnys advokat, Chris Fallon, fik den hjemløse mand kun udbtalt 75.000 dollars. Eftersom indsamlingens resultat lød på 402.000 dollars, og der skal betales 30.000 dollars til indsamlingssiden GoFundMe, mangler han at få udbetalt mere end 300.000 dollars.

Omvendt har kæresteparrets advokat - Ernest Badway - tidligere forklaret, at de har udbetalt mere end 200.000 dollars til Johnny.

Sagen om de indsamlede penge endte i sidste måned i retten, idet Chris Fallon mener, at kæresteparret har overført de restende penge til deres egne bankkontoer i stedet for til Johnny, som de skulle.

I et tidligere interview med The Philadelphia Inquirer har Kate fortalt, at hun og kæresten Mark har gjort alt, hvad de kunne for at hjælpe Johnny, men at de har tilbageholdt den sidste halvdel af de indsamlede penge, indtil Johnny får et job og bliver fri af sit stofmisbrug.

Onsdag besluttede dommeren i New Jersey, Paula T. Dow, at det ikke længere var nok bare at høre fra de to parters advokater i sagen, og hun har derfor beordret kæresteparret til at møde op i retten for at svare på det centrale spørgsmål.

Udover parret er også Johnny blevet beordret til at møde op i retten til høringen, som skal finde sted den 10. september.

Indtil da er parret blevet pålagt at overføre alle pengene til Johnnys advokat-hold, hvor det skal sikres, indtil det bliver besluttet, hvad der skal ske.