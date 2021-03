Den 10. februar 2013 blev svenske Sofia udsat for et groft overfald af sin daværende kæreste.

Hun blev slået halvt til blods og var kun lige ved bevidsthed, men ude af stand til at yde modstand, da ekskæresten løftede hende op.

Han bar hende over skulderen, og med standhaftige skridt gik han ud mod balkonen.

Det sidste hun huskede, var den iskolde luft, der slog imod hende, idet han åbnede vinduet. Herefter blev alt sort.

Det var en af disse balkoner, som hun blev smidt ud fra. Foto: Svensk politi Vis mere Det var en af disse balkoner, som hun blev smidt ud fra. Foto: Svensk politi

Sofia blev kastet ud over balkonen og faldt 13 meter, inden hun ramte asfalten. Da ambulancepersonale ankom og tilså hende, vurderede de, at hendes chancer for at overleve var minimale.

Hun havde brækket stort set samtlige knogler, havde alvorlige hovedskader, og lå efterfølgende i koma i fem uger.

Da hun vågnede, var hendes første ord 'ondskab'. Hun overlevede overfaldet, men har været igennem hundredvis af operationer, og otte år efter sidder hun i kørestol, er lam i den ene arm, og har et meget begrænset syn og en begrænset hørelse.

»Jeg har stadig konstante smerter. Jeg kan ikke slippe væk fra dem. Jeg er nødt til at vågne op hver dag. Og det er jeg virkelig glad for.«

Sofia blev fundet her. Foto: Svensk politi Vis mere Sofia blev fundet her. Foto: Svensk politi

Sofia er ikke et enkeltstående tilfælde. I Sverige har der været en stribe af lignende situationer, hvor personer kastes ud over balkoner. De fleste overlever ikke.

I Aftonbladet beskrives de som balkonmorderne, og det seneste tilfælde er tre måneder gammelt. Her døde en 38-årig kvinde, da manden, som hun lige havde indledt et forhold med, smed hende ud over balkonen i hendes lejlighed.

Manden er varetægtsfængslet, men nægter sig skyldig. I stedet begræder han tabet. Der var heller ingen vidner.

Vidner var der heller ikke til Sofias fald. Og med hendes blakkede hukommelse fra aftenen, var der tvivl om, hvorvidt bevisbyrden var stærk nok til at få Bobel Barquasho bag tremmer.

Bobel Barquasho er efterlyst i international sammenhæng. Vis mere Bobel Barquasho er efterlyst i international sammenhæng.

Han blev godt nok dømt til ni år i fængsel, men da sagen blev appelleret, blev han frifundet. Barquasho påstår selv, at de havde været oppe at skændes, inden hun selv hoppede ud fra balkonen.

Men med hjælp fra en pensioneret politibetjent og en advokat kom sagen for højesteret i 2015, og her blev Bobel Barquasho så dømt til 14 års fængsel. Men så forsvandt han.

Barquasho er efterlyst i international sammenhæng, men han er stadig på fri fod seks år senere. Og derfor lever Sofia og hendes søn i skjul. I frygt for, at Barquasho en dag opsøger hende.

Hendes forældre har opsagt deres jobs, og hendes søn må ikke invitere folk hjem. De lever isoleret.

Det eneste hun ønsker, er retfærdighed. Og før det sker, tør hun ikke at agere anderledes.