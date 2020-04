Det var et råb om hjælp, som blev overhørt.

Hele to år før den 15-årige norske Oscar André Ocampo Overn blev dræbt af sin egen adoptivfar, fortalte drengen første gang om de seksuelle overgreb, som faderen udsatte ham for.

Det fortalte teenagerens 16-årige kæreste ifølge flere norske medier torsdag i retten i Gjøvik, hvor faderen sidder tiltalt for drabet på sønnen.

Et forhold, den 45-årige mand for længst har erkendt sig skyldig i.

I to år vidste de sociale myndigheder i den lille norske by Kapp i Østre Toten altså, at noget var helt galt hos familien Overn.

Allerede i 2017 betroede den 15-årige Oscars sig nemlig første gang til sin kæreste og fortalte, at han blev misbrugt seksuelt af sin far.

»Han fortalte, at han havde følt ubehag ved faderen. Jeg blev meget ked af det og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre,« fortalte kæresten i retten om episoden til 2017 ifølge abc nyheter.

Derefter fortalte kæresten sin egen far om misbruget, og han alarmerede de kommunale myndigheder.

Faren (45) drepte adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overn (15) i oktober i fjor etter at sønnen hadde fortalt andre om seksuelle overgrep faren hadde utsatt ham for

– Jeg hadde planlagt å drepe ham i natt, sa mannen til politiet

Hvor var barnevernet?https://t.co/JJqKPwXfUF — Dugelig Mor (@DugeligM) April 21, 2020

Derfor havde børneværnet også været i hjemmet flere gange, men på det tidspunkt nægtede Oscar at tale mere om sagen.

Derfor kom det tilsyneladende bag på alle - også de nærmeste - da drengen i oktober sidste år pludselig brød sammen og fortalte, hvor omfattende og systematiske overgrebene var.

»Vi sad og så en serie, og jeg lagde armen på hans skulder, men han trak sig lidt væk. Han nægtede først, at der var noget galt, men jeg så tydeligt på ham, at han var ked af det,« fortalte kæresten i retten om dagen før drabet.

»Oscar lå og græd, og han ville ikke sige det til nogen andre. Han ville ikke have, at jeg skulle ringe til alarmtelefonen og heller ikke, at jeg skulle sige det til min mor og far. Vi bestemte os til sidst for at sige det til N.N. (Oscars mor, red.)«

Da moderen så sms'en, konfronterede hun sin mand. Først da gik det op for hende, hvorfor hendes søn havde haft det så svært.

Faderen lovede at flytte ud af hjemmet dagen efter, men inden da planlagde han i detaljer, hvordan han ville tage sønnen med sig i døden. Han mente, at sønnen havde en magt over ham, og at det var det, der havde drevet ham ud i det seksuelle misbrug.

Norsk barnevern... Ikke bare seksuellt misbrukt, også myrdet...



"Politiet mener familiefaren (45) i over to år foregrep seg flere ganger mot adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overn (15) – før han drepte ham i fjor høst. Nå er 45-åringen tiltalt."https://t.co/0kIeFCpidw — Lilith aka EU Deplorable (@EUDeplorable) March 16, 2020

I smug spærrede han vinduer og døre, så da han dagen efter overfaldt sønnen med kvælertag, kunne moderen ikke slå alarm. Hun var spærret inde i soveværelset, da drabet fandt sted.

Faderen opgav at tage sit eget liv og ringede i stedet til politiet.

Oscar døde få uger senere af de kvæstelser, hans far havde påført ham.

»Jeg talte med Oscar på SMS den morgen, men fik pludselig ikke svar. Derefter så jeg helikopteren, og så kom min mor løbende,« husker kæresten om den skæbnesvangre dag.

Faderen erkender sig skyldig, men har fortalt i retten, at han ikke fortryder drabet.

Han risikerer op til 21 års fængsel. Der falder dom i sagen i næste uge.