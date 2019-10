Borgerne i lokalområdet Tura Beach i den australske stat New South Wales fik sig en modbydelig overraskelse søndag morgen.

De kunne nemlig se, at der lå døde kænguruer spredt ud på et lille område.

Meldingerne lyder på, at mindst 20 kænguruer døde efter at været blevet kørt over af en enkelt bil, skriver CNN.

Mange af de døde kænguruer lå bare på græsset i folks haver ud til vejen. Heriblandt også flere baby-kænguruer.

Indtil videre har man ikke nogle informationer om, hvem der skulle have gjort det, men byen er i chok.

Janine Green, der er frivillig hos WIRES, der redder vilde dyr, siger, at hun har aldrig set noget lignende i de 20 år, hun har arbejdet for dem.

»Borgere på gaden var i chok, fordi de vågnede op søndag morgen til at finde døde kænguru-kroppe strøet ud over deres haver,« siger hun.

Hun forklarer, at kænguruerne er en del af bylivet, og man er vant til, at de hopper rundt i området. Så hun kan ikke fatte, at en person har gjort det her.