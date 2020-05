Et af de største stykker rumskrot tog mandag turen tilbage til Jorden. Det passerede direkte over både Los Angeles og New York, men dets landing foregik heldigvis i Atlanterhavet.

Rumskrottet er en del af den 'Long March 5'-raket, som Kina opsendte 5. maj. Den bar på et ubemandet rumfartøj, og den blev sendt op fra Wenchang-rumcenteret i Hainan-provinsen.

Det var den tomme skal af raketten, der vejede næsten 18 tons, som susede ukontrolleret mod Jorden.

Mandag fulgte så et par intense timer, hvor hverken den planlagte rute eller dens landingssted var kendt af dem, der sporede faldet fra himlen.

And a new prediction: between 1443 and 1555 UTC. Finally we can narrow down potential reentry areas in Australia, US, Africa pic.twitter.com/0dxRX02QfP — Jonathan McDowell (@planet4589) May 11, 2020

Det skriver CNN.

Raketten skal være det største stykke rumskrot, som var på vej mod Jorden, siden 1991 og det fjerdestørste nogensinde.

De eneste stykker, der var større, var Skylab i 1979, Skylabs raketdel i 1975 og så en russisk Salyut 7-raket i 1991.

Egentlig bør rumfærgen Colombias nedstyrtning i 2003 også regnes med. Den var pludselig forvandlet til rumskrot på en uberegnelig vej mod Jorden.

And the TIP message is out, showing reentry at 1534 UTC at location 20W 20N, just before the ground track passed over Nouakchott. pic.twitter.com/wcQ7BmJblk — Jonathan McDowell (@planet4589) May 11, 2020

»For store objekter som disse kan rumraketterne faktisk næsten overleve turen tilbage til og styrtet på Jorden,« siger Jonathan McDowell, der er astronom ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, til CNN.

»Når de først når den lavere atmosfære, så flyver de relativt langsomt, så i det værste tilfælde kan de udslette et hus.«