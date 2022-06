Lyt til artiklen

Vi tager lige en smule skræmmende fakta først: Krabaten var lige omkring fem meter lang og havde hele 122 æg med unger i sig. Den vejede hele 98 kilo.

»Vi troede, at vægten var i stykker,« som biologen Ian Easterling udtrykker det.

Men den var god nok. For i Florida har et hold af forskere fanget den største pytonslange nogensinde i området – og ja, faktisk den største nogensinde fundet uden for arten burmesisk pytons oprindelsessted i Sydøstasien. Det skriver National Geographic.

Og forskerne har længe målrettet gået efter at lokalisere og fange hunner i naturreservatet Everglades.

»Det er tidens største problem i naturlivet i den sydlige del af Florida,« som en anden biolog bag fundet, Ian Bartoszek, udtrykker det.

Pytonerne fanges og aflives, fordi de siden 1970erne har været særdeles ødelæggende for økosystemet og dyrelivet i den amerikanske stat. Ikke mindst fordi de masseproducerer sig i høj fart og æder (for) mange af de andre dyr, der lever der.

Siden 2000 er mere end 15.000 af arten blev dræbt eller fjernet, og siden 2017 er antallet nået op over 1.000 styk om året.

Og nu er der så sat rekord. Den hidtil største slange vejede 85 kilo, svarende til 185 pund.

»Der er trukket en streg i sandet. Vi spekulerede på, om vi nogensinde ville nå over 200 pund, men nu er barren blevet hævet,« som Ian Bartoszek siger det.

Der skulle tre mænd til at slæbe den rekordstore slange ud fra det kendte sumpområde, hvor fundet blev gjort i december sidste år, men først er blevet offentliggjort nu.

Biologerne jager hovedsagelig fødedygtige hunner, fordi det kan være med til at sætte en stoppe for ankomsten af nyudklækkede unger.

Det sker ved, at man sætter gps-sendere på hanner, der så leder forskerne frem til de kvindelige artsfæller.

»Hvordan finder man en nål i en høstak? Ved hjælp af en magnet, og på samme måde bliver vores mandlige 'spejdere' tiltrukket af de største hunner, der findes,« forklarer Ian Bartoszek.