Myndighederne i New Zealand er i højeste beredskab i jagten på at redde en dreng ud af en grotte.

Drengen, der er 14-15 år, har været savnet, siden han og nogle jævnaldrende venner kom i problemer i grotten tirsdag morgen lokal tid.

Det skriver The Guardian.

Ifølge det australske medie The New Daily er drengen fanget i grotten Abbey Caves i det nordlige New Zealand.

Leder af eftersøgningen, Tony Hill, siger, at drengen og 14 andre samt to lærere var i grotten, da et massivt regnvejr begyndte.

Det medførte oversvømmelser flere steder i grotten, og det lykkedes ikke drengen at komme ud. De andre nåede ud i tide.

»Vores tanker går til familien og det forsvundne barn – og alle dem, som er involveret i gruppeudflugten og på skolen.«

Whangārei Boy’s High School, hvor drengen går, har i en udtalelse meddelt, at klassen var på tur, da grotten blev oversvømmet. Rektoren tilføjer, at alle er enormt berørt af hændelsen.

Det voldsomme vejr fortsætter i New Zealand onsdag. Foto: MetService. Vis mere Det voldsomme vejr fortsætter i New Zealand onsdag. Foto: MetService.

Drengen blev meldt savnet klokken 10.26 lokal tid. Og på nuværende tidspunkt er eftersøgningen indstillet, indtil det bliver lyst onsdag morgen lokal tid. New Zealand er ti timer foran dansk tid.

Også i Auckland, som ligger tre timers kørsel fra grotten, har man været præget af voldsomt vejr, hvilket har fået myndigheder til at erklære undtagelsestilstand.

Det forventes, at regnvejret vil vare ved i flere timer og have en »betydelig indvirkning« på borgere, lyder det ifølge The Guardian.

Myndighederne har ikke udtalt sig om chancerne for at finde drengen i live.

»Vi vil udtale os, når der er nyt,« siger Tony Hill.