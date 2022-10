Lyt til artiklen

I Storbritannien kæmper man i øjeblikket med det, der kan ende med at blive det værste udbrud af fugleinfluenza i landets historie.

Men der slutter problemerne ikke. For det viser sig, at udbruddet også kan bringe julekalkunerne i fare.

Det skriver Sky News.

I hvert fald advarer en britisk landmandsforening nu om, at der kan opstå et 'blodbad', hvis fugleinfluenzaen også rammer kalkunerne.

For hvis det sker, vil det kunne påvirke de kalkunforsyninger, der er i forbindelse med julen.

Indtil videre er mere end tre millioner fugle blevet aflivet, og der er fundet fugleinfluenza mere end 155 steder i Storbritannien.

I øjeblikket er det primært vilde fugle, der har været ramt, men flere fjerkræavlere har den seneste tid kunnet mærke bekymringen vokse.

Til Sky News fortæller formanden for fjerkræbestyrelsen i National Farmers' Union, James Mottershead, at der er en risiko for, at eksempelvis også kalkuner kan blive ramt.

»Realiteterne i det er ret alvorlige,« siger han og forklarer, at hvis der bliver opdaget smitte i ens dyrebeholdning, så vil man kunne blive sat ud af produktion i op til 12 måneder.