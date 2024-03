Det er en af de mest besøgte seværdigheder i Japan.

Men hvis du fremover har tænkt dig at lægge vejen forbi det berømte bjerg Fuji, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Det skriver CNN.

Myndighederne har nemlig besluttet både at indføre et besøgsloft og et adgangsgebyr.

Her ses det berømte bjerg set fra Tokyo. Foto: Kazuhiro Nogi/AFP/Ritzau Scanpix

Alt sammen i et forsøg på at løse problemerne i forbindelse med overturisme på stedet, lyder det. Herunder med menneskelige trafikpropper på stierne op og ned ad bjergsiderne og med affald, der skødesløst bliver kastet i naturen.

Det er regeringen i Yamanashi-præfekturet, som forvalter Fuji, der har stemt for at opkræve 2.000 yen – svarende til 92 danske kroner – pr. bjergbestiger fremover, skriver CNN.

Til mediet fortæller Toshiaki Kasai fra Yamanashi-præfekturets afdeling for Fuji, at man også vil indføre en daglig grænse på 4.000 bjergbestigere.

Derudover vil man indsætte nye guider, som tager sig af sikkerheden på og omkring stierne. Det vil også være de guiders opgave at informere bjergbestigere, når de overtræder den såkaldte etikette på bjerget – hvilket blandt andet indbefatter, at man ikke må tænde bål eller sove langs stierne.