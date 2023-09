Hun vil gå langt for at overleve politisk.

Den tidligere norske statsminister, Erna Solberg, erklærer sig nu midt i sit livs politiske skandale parat til et meget usædvanligt træk.

Det skriver Dagbladet.

Lederen af partiet Høyre er klar til at give et helt usædvanligt indblik i sin privatøkonomi.

Erna Solberg overvejer nu at lægge sin selvangivelse frem. Foto: Javad Parsa/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Erna Solberg overvejer nu at lægge sin selvangivelse frem. Foto: Javad Parsa/NTB/Ritzau Scanpix

»At vise min selvangivelse frem, vil ikke være et problem for mig, og det kan godt tænkes, at vi lægger den frem. Men vi må tage nogle personlige hensyn og lave en vurdering af, hvordan vi skal gøre det,« siger hun til Dagbladet, der har bedt om at se både hende og mandens selvangivelser i årene fra 2012 til 2022.

»I må også have et ønske om at se Sindres selvangivelse og ikke bare min. Det vil være op til Sindre at bestemme, om han vil fremlægge sin selvangivelse,« siger Solberg.

Forleden fortalte den tidligere norske statsminister på et pressemøde, at hendes mand har svigtet hende.

Ægtemanden, Sindre Finne, har i stor stil handlet med aktier, mens hun var statsminister, og det har gjort, at hun i flere situationer har været inhabil.

Han har foretaget ikke færre end 3.600 aktiehandler, mens konen var statsminister. Samlet har han tjent 1,8 millioner norske kroner på handlerne.

På pressemødet sagde Solberg blandt andet:

»Sindre har ikke været ærlig overfor mig. Et sådan tillidsbrud er altid vanskeligt, og det er ekstra vanskeligt, når det sker i familien. Det gør ondt på mig at være så hård ved Sindre, som jeg er i dag. Men fordi vi har fælles økonomi er hans handlinger direkte påvirket af, hvordan jeg kan udføre mit job som politiker.«

Sindre Finnes havde følgende kommentar:

»Jeg har begået nogle alvorlige fejl, som har gjort det umuligt for Erna at vurdere sin habilitet, da hun var statsminister. Efter at hun gik af som statsminister, har jeg også givet både hende og pressen fejlagtige informationer om mine aktiehandler,« siger han.

I går var Erna Solberg rundt til de forskellige norske medier for at give interview.

Hendes politiske liv hænger fortsat i en tynd tråd.