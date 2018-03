Øverst i videoen kan du se billeder fra ude foran supermarkedet, hvor gidseldramaet fandt sted.



Med livet som indsats, og tilsyneladende med en snedig plan, trådte den 45-årige betjent Arnaud Beltrame fredag frivilligt ind til et gidseldrama i et supermarked i byen Trébes.

Mindst tre blev dræbt og 16 blev såret, efter at politiet stormede supermarkedet i den sydfranske by.

To af de sårede er i kritisk tilstand.

Forinden havde en person, som politiet mener er samme gerningsmand som fra supermarkedet, åbnet ild mod betjente og flere andre, herunder en bilist, i den nærliggende by Carcassonne.

Franske specialstyrker i byen Carcassonne. Fredag den 23. marts. Foto: ERIC CABANIS Franske specialstyrker i byen Carcassonne. Fredag den 23. marts. Foto: ERIC CABANIS

Under gidselsituationen i Super U-supermarkedet i Trébes byttede den franske betjent Arnaud Beltrame sig selv ud med et af gidslerne.

Sammen med sine politikollegaer havde Beltrame afventet den dramatiske gidselsituation ude foran supermarkedet, oplyser den franske indenrigsminister Gérard Collomb, ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Super U-supermarkedet i Trébes i Frankrig. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Super U-supermarkedet i Trébes i Frankrig. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Da to personer var blevet skudt, tilbød den 45-årige Arnaud Beltrame frivilligt at bytte plads med et kvindeligt gidsel.

Kvinden slap fri, mens Beltrame ubevæbnet nu pludselig var holdt fanget som gidsel.

Billedet her er ude foran Super U supermarkedet i Trebes. Fredag den 23. marts. Foto: PASCAL PAVANI Billedet her er ude foran Super U supermarkedet i Trebes. Fredag den 23. marts. Foto: PASCAL PAVANI

Men Arnaud Beltrame lagde sin telefon på et bord i supermarkedet, så de tungt bevæbnede betjente udenfor kunne lytte med og dermed tage bestik af situationen, skriver AFP.

Omkring 50 personer var i supermarkedet, da gidselstageren trængte ind, skriver samme nyhedsbureau.

Gerningsmanden, der er identificeret som en 26-årig marokkansk narkopusher ved navn Radouane Lakdim, truede med at sprænge supermarkedet i luften, hvis politiet nærmede sig.

Dramaet, der i forvejen havde kostet to mennesker livet, endte med en blodig skudepisode.

Betjente på gaden i Trebes i det sydlige Frankrig. Foto: La Depeche Du Midi via AP/Ritzau Scanpix Betjente på gaden i Trebes i det sydlige Frankrig. Foto: La Depeche Du Midi via AP/Ritzau Scanpix

Gidseltageren begyndte at skyde, inden politiets specialstyrker slog til.

Politiet gik til angreb, og den 26-årige gerningsmand blev skudt og dræbt, da politiet stormede supermarkedet.

Det var under angrebet, at Arnaud Beltrame blev ramt af et eller flere skud.

»Han (betjenten Arnaud Beltrame, red.) kæmper i øjeblikket for sit liv, og alle vores tanker går til ham familien,« lød det fredag fra Emmanuel Macron, Frankrigs præsident, ifølge AFP.

Super U-supermarkedet i Trébes i Frankrig. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Super U-supermarkedet i Trébes i Frankrig. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Inden gerningsmanden trængte ind i supermarkedet havde han i den nærliggende by Carcassonne stoppet en bilist, som han dræbte med et skud i hovedet.

Herefter tog han bilistens bil, oplyser en repræsentant for politifagforeningen SGP til nyhedsbureauet Reuters

I byen Carcassonne var det samme gerningsmand, mener politiet under den igangværende efterforskning, der skød mod flere betjente, der var på løbetur.

Under skudepisoden blev en betjent ramt i skulderen.

»Alle de oplysninger, som vi har på nuværende tidspunkt, fører os til at tro, at dette er en terrorhandling,« lød det fredag fra Frankrigs premierminister, Edouard Philippe.

Den franske præsident Emmanuel Macron (th.) sammen med Frankrigs indenrigsminister. Her under en tale i Paris fredag, hvor de orienterede om situationen i Trebes. Foto: PHILIPPE WOJAZER Den franske præsident Emmanuel Macron (th.) sammen med Frankrigs indenrigsminister. Her under en tale i Paris fredag, hvor de orienterede om situationen i Trebes. Foto: PHILIPPE WOJAZER

En unavngiven kvinde, som boede sammen med den 26-årige gerningsmand, blev fredag aften anholdt af politiet til videre afhøring, ifølge AFP.

Tidligere på dagen påtog Islamisk Stat sig ansvaret for fredagens drama i Sydfrankrig. Men det er en oplysning, som de franske myndigheder hidtil ikke har bekræftet.

Derimod mener det franske indenrigsministerium lige nu, at gerningsmanden efter alt at dømme handlede alene.

Fransk politi og brandvæsen. Fredag den 23. marts. Foto: Jean-Paul Bonincontro Fransk politi og brandvæsen. Fredag den 23. marts. Foto: Jean-Paul Bonincontro

Fredag kondolerede Lars Løkke Rasmussen (V) Frankrigs præsident, ifølge en meddelelse fra statsministeriet.

»Jeg sender mine tanker til ofrene, de pårørende og hele det franske folk,« lød det bl.a. fra Lars Løkke Rasmussen.

Betjente i Trebes i det sydlige Frankrig. Foto: ERIC CABANIS Betjente i Trebes i det sydlige Frankrig. Foto: ERIC CABANIS