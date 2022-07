Lyt til artiklen

Nej. Kæmpekoncernen slipper ikke.

Ukrudtsmidlet Roundup koster endegyldigt Bayer en erstatning på hele 610 millioner kroner til et ægtepar fra Californien.

Det har den amerikanske højesteret mandag afgjort. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sagen har været hele vejen igennem den amerikanske retsvæsenet, og erstatningskravet til Alva og Alberta Pilliod er igen og igen blevet stadsfæstet. Og nu altså for sidste gang.

Ægteparret havde lagt sagt an, fordi de mente, at årtiers brug af Roundup havde givet dem en særlig type lymfekræft udløst af stoffet glyphosate.

Afgørelsen fra den amerikanske højesteret i deres sag kommer kun en uge efter en tilsvarende afgørelse, hvor Edwin Hardeman – ligeledes fra Californien – fik stadfæstet en erstatning på 175 millioner kroner, efter også han tilsyneladende havde fået kræft på grund af mange års brug af det omstridte ukrudtsmiddel.

På trods af afgørelsen lød det mandag fra Bayer, at man stadig bakker totalt op om Roundup. Og at man i fremtiden stadig vil være klar til at gå i retten og forsvare sig mod lignende anklager.

»Selskabet vil kun være klar til at løse verserende sager (der ikke er afgjort, red.), hvis det vil være en strategisk fordel at gøre det,« sagde talsmanden Phillip Blank.

Der er igennem årene anlagt mere end 100.000 søgsmål mod Bayer, der har overtaget sagerne i forbindelse med 2018-købet af selskabet Monsanto – der oprindeligt skabte Roundup.

Det lyder dog fra Bayer, at man nu vil sende en udgave af Roundup på markedet til private brugere, der ikke vil indeholde glyphosate.