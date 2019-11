Fastfood-kæden McDonald’s har på det seneste fået opmærksomhed for andre ting, end de nok lige havde ønsket.

I sidste uge fyrede kæden deres CEO Steve Easterbrook for at have et forhold med en ansat, og det har startet en lavine.

En bunke af medarbejdere i staten Michigan har inden for den seneste uge besluttet at lægge sag an mod McDonald’s for sexchikane.

Samlet set viser en opgørelse, at der er faldet mindst 50 anklager inden for de seneste tre år, skriver CNBC.

I en af de nylige anklager lyder det, at McDonald’s 'skaber og tillader en giftig arbejdskultur helt fra toppen.'

Der står, at de undlader at tackle problemer med sexchikane over hele landet.

Den administrerende direktør i McDonald’s forholder sig til kritikken og erkender, at der skal gøres noget.

»Der er en meget vigtig samtale omkring sikkerhed og respekterende arbejdspladser i samfundet i USA og over hele verden,« siger Chris Kempczinski.

De seneste sager kommer fra en gruppe, som har arbejdet på McDonald’s i byen Mason i staten Michigan.

De kalder det et systematisk problem.

Jenna Ries, som arbejdede der fra 2017 til 2019, siger, at hun og hendes kvindelige kolleger blev befamlet og udsat for hårde kommentarer.

De blev også foreslået til at have sex med mandlige ledere og kolleger.