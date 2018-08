Kæmpeflåten, den sygdomsbærende Hyalomma Marginatum, bliver øjensynligt ved med at sprede sig tæt på Danmarks grænser.

Flere af de blodsugende flåter, der kan blive to til tre centimeter store, blev tidligere i august konstateret i Tyskland, blandt andet i Hannover.

Nu skriver svenske medier, at den tropiske kæmpeflåt også findes på den anden side af Øresund.

Faktisk er en af snylterne fundet så tæt på Danmark som i Landskrona.



Flåterne, der blandt andet udmærker sig at have et særligt godt syn - for en flåt - kan således nærmest kigge over vandet mod vest for nyt territorium.

»De er ekstremt aggressive og har veludviklede øjne i modsætning til vores sædvanlige flåter,« siger Giulio Grandi, forsker ved Statens Veterinærmedicinske institut til mediet Norrländska Socialdemokraten.

En af af de syv kæmpeflåter, der blev fundet i Tyskland, bar bakterien til tyfus feber, som har en dødelighed på 10-20 procent.

Forskere i både Sverige og Tyskland mener, at flåten er kommet til Norden ved hjælp af fugle.

Professor Karen Angeliki Krogfelt, leder af enheden for bakterier, parasitter og fungi på Statens Serum Institut fortalte i forrige uge til B.T., at vi i Danmark endnu ikke er stødt på kæmpeflåten, men det er ikke usandsynligt, at vi kommer til at se dem på et tidspunkt, lød det.