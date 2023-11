Ana Clara Benevides Machado havde i mere end ti år været kæmpe fan af Taylor Swift.

Og fredag gik hendes store drøm endelig i opfyldelse.

Det amerikanske popikon skulle for første gang i lige så lang tid endelig optræde i Brasilien. Og Ana Clara Benevides Machado havde billet til koncerten i Rio.

Men den 23-årige brasilianske kvinde nåede ifølge Globo kun at se to numre på Estádio Nilton Santos – så faldt hun som mange andre af de 60.000 publikummer om i den ekstreme varme.

Ana Clara Benevides Machado på vej til fredagens koncert. Foto: Screenshot fra video

I modsætning til alle andre vågnede Ana Clara Benevides Machado aldrig igen.

Selvom hun blev hastet til et hospital i den brasilianske storby, stod hendes liv ikke til at redde.

Den endelige dødsårsag ligger ikke fast, men det menes, at der var tale om et hjerteanfald. Efter stor sandsynligvis udløst af at stå på det i forvejen tætpakkede og overophedede stadion omgivet af titusindvis af kogende menneskekroppe.

Hen over weekenden har det såkaldte varmeindekset ramt utrolige 59 grader i Rio. Det er en indikator for, hvor varmt luften reelt føles at opholde sig i på et givent sted.

Taylor Swift-fans køles ned i forbindelse med lørdagens koncert, inden den blev aflyst. Foto: Tercio Teixeira/AFP/Ritzau Scanpix

Ana Clara Benevides Machados død fik Taylor Swift til i sidste øjeblik at aflyse den koncert, hun lørdag skulle holde samme sted.

»Mine fans, mine medoptrædendes og mandskabets sikkerhed og velbefindende må og vil altid komme først,« skrev hun med egne »fra omklædningsrummet«.

Det var som sagt første gang i mere end årti, at Taylor Swift besøgte Brasilien på en turne.

Interessen var derfor så voldsom, at de oprindelige to tourdatoer hurtigt voksede til i alt seks.

Taylor Swift er i øjeblikket i gang med sin kæmpestore Eras-turne. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix

Og Ana Clara Benevides Machado havde glædet sig i månedsvis, fortæller veninden Emiliane Félix til Globo.

»Hun havde sendt billeder af sit outfit i over en måned,« lyder det.

Den 23-årige superfan var fredag iført en hvid top med ordlyden 'Jeg elsker T.S.', hvor ordet 'elsker' var udtrykt som et hjerte.

Taylor Swift-koncerten markerede samtidig den første gang, at den unge psykologistuderende overhovedet steg om bord på et fly for at tage fra hjembyen Rondonópolis i den centrale del af landet for komme til den berømte karnevalsby ved kysten.

Interessen for koncerterne i Brasilien har været enorm. Her beskytter fans sig lørdag mod varmen. Foto: Tercio Teixeira/AFP/Ritzau Scanpix

Derhjemme ventede familien spændt på at få billeder og videoer fra koncerten.

De modtog aldrig nogen.

»I går besøgte jeg hendes mor, og hun græd, mens hun sagde, at Ana i det mindste døde, mens hendes livs drøm gik i opfyldelse,« fortæller veninden Emiliane Félix:

»Hun nåede endda at se Taylor Swift synge to sange.«

Lørdagens aflyste koncert i Rio er i stedet flyttet til mandag, og også søndag skal Taylor Swift forinden optræde samme sted.

Fredag, lørdag og søndag i næste uge kommer turen så til Sao Paulo, hvor der ligeledes er totalt udsolgt til det, der markerer afslutningen på 2023-udgaven af den såkaldte Eras-turne.