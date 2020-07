En australsk sælger, der kørte for stærkt, blev stoppet af politiet, men slap for en bøde med en utrolig forklaring.

Han bekæmpede en dødsensfarlig brun giftslange med en kniv, mens han kørte på en vej i det nordlige Queensland.

Det lyder helt utroligt, men viste sig at være sandt. Det skriver news.com.au.

Sælgeren, som myndighederne kalder 'Jimmy', blev stoppet af politiet, mens han kørte med 123 km/t., hvor hastighedsgrænsen var 100 km/t.

Chaufføren Jimmy slap for en fartbøde på grund af kamp mod en giftslange. Foto: Queensland Police

»Det var en østlig brun giftslange eller en tigerslange, den er i bagenden af pickupen,« fortalte han. »Jeg tror, den har bidt mig.«

Den bemærkning fik politimanden til at gå om til pickuppens bagside, hvor en stor brun slange lå blødende hen over nogle vareprøver.

Ifølge Jimmy var slangen kommet ind i hans bil ved gearstangen og havde viklet sig omkring hans ben.

»Jo mere jeg bevægede mine ben ... jo mere begyndte den bare at sno sig omkring dem,« sagde han. »Den begyndte at bevæge sig op mod chaufførsædet, lige mellem mine ben.«

Jimmy brugte en kniv, som han havde ved siden af sig, og fik slangen til at slippe grebet – og begyndte så at køre mod et hospital, da han troede, at han var blevet bidt. Med 123 km/t.

Heldigvis kunne lægerne på hospitalet konstatere, at han ikke var blevet bidt af slangen. Men han havde fået et voldsomt chok.

»Ja, det var rent forfærdeligt, jeg lyver ikke,« fortalte han.

De østlige brune giftslange er en af de giftigste slanger i verden.

Slangen lå blodigt såret hen over nogle vareprøver bag i bilen. Foto: Queensland Police

Dens gift er ikke lige så dødelig som den sjældne australske taipan, men den er hurtig og aggressiv og har flere liv på samvittigheden end nogen anden australsk slange.

En anden god nyhed for Jimmy, ud over at han ikke var blevet bidt: Han fik ingen fartbøde.