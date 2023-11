Han blev idømt 20 års fængsel for medvirken til mord i 2014, men allerede nu er han atter på fri fod.

Den tidligere politibetjent, Sergej Khadzhikurbanov, er nemlig blevet benådet af den russiske præsident Vladimir Putin.

Det skriver BBC.

Benådningen kommer efter, at han har fuldført en seks måneder lang kontraktperiode som russisk soldat ved fronten i Ukraine.

I 2014 blev han idømt 20 års fængsel, men nu er den tidligere politibetjent Sergej Khadzhikurbanov blevet benådet af præsident Putin.

Khadzhikurbanov var en af de fem mænd, der blev dømt for mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja. Hun blev skudt i en elevator i sin boligblok i oktober 2006.

Politkovskajas afslørende reportager for avisen Novaya Gazeta om russiske overgreb i Tjetjenien vandt international berømmelse.

Hendes artikler var meget kritiske over for præsident Putin, der dengang var i gang med sin anden embedsperiode.

Khadzhikurbanov blev fundet skyldig i at have ydet logistisk støtte til mordet.

Den undersøgende journalist, Anna Politkovskaja, blev skudt ved sin egen bolig tilbage i 2006.

Hans advokat, Alexei Mikhalchik, siger ifølge AFP:

»Som jæger i specialstyrkerne blev min klient inviteret til at underskrive en kontrakt om at deltage i den særlige militære operation. Da kontrakten udløb, blev han benådet ved et præsidentielt dekret.«

Det russiske forsvarsministerium er begyndt at rekruttere fanger til fronten i Ukraine. En praksis som Wagner-gruppen tidligere gjorde brug af.

I 2014 blev Rustam Makhmudov idømt livsvarigt fængsel for at have trykket på aftrækkeren, da journalisten blev myrdet.

Det er aldrig blevet fastslået, hvem der beordrede mordet på Politkovskaja.