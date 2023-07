En stribe globale kæmpefirmaer gik mod strømmen og blev i Rusland efter landets invasion af Ukraine.

Det har de tjent kassen på.

»Enhver krise har sine vindere,« som Lilit Gevorgyan, analytiker af det russiske marked hos S&P Global Market Intelligence, siger til Bloomberg.

Det drejer sig om selskaberne Pepsico, Mars Inc., Mondelez og Unilever – selvfølgelig også hjulpet på vej af, at de fleste globale konkurrenter er forsvundet fra det russiske marked.

Mars bars are seen in this picture illustration taken February 23, 2016. Foto: Dado Ruvic/Reuters/Ritzau Scanpix

Eksempelvis steg omsætningen i Rusland hos Mondelez, der på det seneste faktisk har været i vælten på grund af tilstedeværelsen i Rusland, med 38 procent sidste år.

Hos Mars Inc oplevede man en stigning på 14 procent i omsætning. Overskuddet på 325 millioner kroner var svarede til en stigning på 58 procent.

Pepsicos overskud i Rusland firdobledes sidste år, mens det omsætningen steg fra fire til fem procent i det multinationale selskabs samlede regnskab.

Hos Uniliver gik omsætningen godt nok marginalt tilbage, men overskuddet i Rusland blev fordoblet til 1,1 milliarder kroner.

Tuc-kiks fra Mondelez. Foto: Katrine Emilie Andersen

Mondelez, Mars Inc. og PepsiCo har tidligere meldt ud, at man kun har solgt »essentielle« varer i Rusland.

Ekspempelvis har PepsiCo siden september sidste år ikke solgt de populære og velkendte sodavandsmærker Pepsi og 7up, men udelukkende andre varegrupper med chips, morgenmadsprodukter og babymad.

Tallene viser også, at de russiske forbruger stadig har store købekraft trods krigs indsatsen i Ukraine.

»Der er ingen dramatisk forandring hos de beløb. forbrugerne har til rådighed. Ja, der er en nedgang, men det er slet ikke som corona-kollapset,« siger som analytikeren Lilit Gevorgyan.

Både Mars Inc, Mondelez og Unilever oplyser til Bloomberg, at de i år er begyndt at nedskalere aktiviteterne i Rusland. Pepsico ville ikke udtale sig i den forbindelse.