En kæmpebrand har betydet, at en historisk fabrik i Ruslands andenstørste by, St. Petersborg, blev næsten totalødelagt mandag. Kun de afskallede mure stod tilbage.

Da branden var på sit højeste, sendte den sorte skyer ud over den tidligere hovedstad. Det skriver France24.

Ifølge beredskabsministeriet måtte 40 mennesker evakueres. En brandmand døde, og to andre måtte på hospitalet under kampen for at slukke ilden.

Ministeriet siger, at branden brød ud over flere afdelinger af rødstensbygningen, der var hjemsted for Nevskaya Manufaktura-bygningen ved bredden af Nevafloden.

Brandmænd kæmper for ar slukke kæmpebranden på Nevskaya Manufaktura-bygningen i St. Petersborg, Rusland. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Brandmænd kæmper for ar slukke kæmpebranden på Nevskaya Manufaktura-bygningen i St. Petersborg, Rusland. Foto: ANTON VAGANOV

Den enorme fabrik blev omsluttet af flammer, som spredte sig til træerne, der stod i nærheden, sagde en AFP-journalist på stedet. Han tilføjede, at bygningen var omringet af brandbiler og ambulancer.

Branden spredte sig til omkring 10.000 kvadratmeter, og en stor del at taget kollapsede.

Der var næsten 350 brandmænd i gang med at bekæmpe ilden tre timer efter at den startede. Årsagen er endnu ikke klarlagt.

Fabrikken, der nedbrændte, var et kulturelt mindesmærke. Bygningen husede i slutningen af det 20. århundrede Ruslands største tekstilfirma.

Bygningen er totalt udbrændt. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Bygningen er totalt udbrændt. Foto: ANTON VAGANOV

Det siges, at firmaet Thornton Woollen Mill Company blev grundlagt af briten James George Thornton og hans sønner. Produkter fra firmaet vandt den højeste udmærkelse ved verdensudstillingen i Paris i 1900.

Fabrikken blev senere nationaliseret i forbindelse med den russiske revolution, og den blev drevet som et statsligt foretagende indtil 1992, hvor den blev privatiseret.

De seneste år er der stadig blevet lavet klæder på fabrikken, mens andre dele blev lejet ud og atter andre lå øde tilbage.

Nu har myndighederne åbnet en undersøgelse af branden.

En brandmand får tilskuerne til at holde afstand. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere En brandmand får tilskuerne til at holde afstand. Foto: ANTON VAGANOV

Ifølge nyhedsbureauet TASS havde beredskabsministeriet så sent som i marts i år undersøgt bygningerne. De fandt ni overtrædelser af loven.

Der var for eksempel ingen automatisk brandslukning installeret, og der manglede brandalarmer.