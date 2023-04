Lyt til artiklen

En kæmpebrand hærger søndag i den tyske by Hamburg.

Brandvæsenet har klassificeret hændelsen som 'ekstremt farlig'.

Det skriver Bild.

Ingen er ifølge de foreløbige oplysninger kommet til skade som følge af branden, der menes at være brudt ud i kvarteret Rothenburgsort kl. 4.30 i nat.

Røgen kan ses på lang afstand. Foto: STAFF Vis mere Røgen kan ses på lang afstand. Foto: STAFF

Siden har situationen dog kun udviklet sig til det værre, hvor flere bygninger, blandt andet pakhuse, er blevet omsluttet af flammerne.

Flere eksplosioner har også kunnet høres, og der er frygt for udslip af giftige gasser som svovlbrinte.

Mere end 100 indbyggere skulle være blevet evakueret fra området, hvor der fra kilometers afstand kan ses en tyk, sort røgmasse stige mod himmelen.

Borgere er desuden blevet opfordret til at lukke døre og vinduer samt slukke for ventilationsanlæg.

Brandfolk er derudover nødt til at bruge gasmasker for overhovedet at kunne arbejde nær branden.

»Det er en virkelig ekstraordinær, vanskelig operation,« siger en talsperson fra brandvæsenet.

Billeder og videoer på sociale medier viser, hvordan utallige bygninger har været i brand i løbet af morgenen og formiddagen, mens mere end 200 brandfolk har været indsat.

Brandvæsenet vurderer, at arbejdet på stedet vil vare resten af dagen.

Også togtrafikken gennem Rothenburgsort er påvirket, da ingen tog får lov at passere. Det har betydet massive forsinkelser overalt i Hamburg.

Det vides endnu ikke, hvordan eller hvorfor branden er brudt ud. Man mistænker dog en eksplosion af nogle brandfarlige væsker, der blev opbevaret i utætte containere.